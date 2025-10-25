Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 26/10 và rạng sáng 27/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 26/10 và rạng sáng 27/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 26/10 - 21h00: Wolves vs Burnley
- Ngày 26/10 - 21h00: Arsenal vs Crystal Palace
- Ngày 26/10 - 21h00: Aston Villa vs Man City
- Ngày 26/10 - 21h00: Bournemouth vs Nottingham Forest
- Ngày 26/10 - 23h30: Everton vs Tottenham
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 26/10 - 17h00: HAGL vs Viettel
- Ngày 26/10 - 18h00: Hải Phòng vs Hà Tĩnh
- Ngày 26/10 - 18h00: SLNA vs Thanh Hóa
Lịch thi đấu AFC Challenge League
- Ngày 26/10 - 15h00: Shan United vs Tainan City
- Ngày 26/10 - 16h00: Svay Rieng vs SP Falcons FC
- Ngày 26/10 - 19h00: Dewa United vs Phnom Penh
- Ngày 26/10 - 19h00: Manila Digger vs Ezra FC
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 26/10 - 20h00: Mallorca vs Levante
- Ngày 26/10 - 22h15: Real Madrid vs Barcelona
- Ngày 27/10 - 00h30: Osasuna vs Celta Vigo
- Ngày 27/10 - 03h00: Valencia vs Alaves
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 26/10 - 18h30: Torino vs Genoa
- Ngày 26/10 - 21h00: Sassuolo vs AS Roma
- Ngày 26/10 - 21h00: Hellas Verona vs Cagliari
- Ngày 27/10 - 00h00: Fiorentina vs Bologna
- Ngày 27/10 - 02h45: Lazio vs Juventus
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 26/10 - 21h30: Leverkusen vs Freiburg
- Ngày 26/10 - 23h30: Stuttgart vs Mainz 05
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 26/10 - 21h00: Lille vs Metz
- Ngày 26/10 - 23h15: Angers vs Lorient
- Ngày 26/10 - 23h15: Auxerre vs Le Havre
- Ngày 26/10 - 23h15: Rennes vs Nice
- Ngày 27/10 - 02h45: Lyon vs Strasbourg
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 26/10 - 21h00: Calcio Padova vs Juve Stabia
- Ngày 26/10 - 23h15: Bari vs Mantova
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 26/10 - 16h00: Đồng Tháp vs Quảng Ninh
- Ngày 26/10 - 18h00: Trường Tươi Đồng Nai vs Bắc Ninh
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 26/10 - 19h30: Royal Antwerp vs Club Brugge
- Ngày 26/10 - 22h00: Cercle Brugge vs Zulte Waregem
- Ngày 27/10 - 00h30: Genk vs Raal La Louviere
- Ngày 27/10 - 01h15: Union St.Gilloise vs St.Truiden
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 26/10 - 22h30: Estoril vs Nacional
- Ngày 26/10 - 22h30: Famalicao vs Vitoria de Guimaraes
- Ngày 27/10 - 01h00: Tondela vs Sporting
- Ngày 27/10 - 03h30: SC Braga vs Casa Pia AC
Lịch thi đấu K League 1
- Ngày 26/10 - 12h00: Ulsan Hyundai vs Daegu FC
- Ngày 26/10 - 12h00: FC Seoul vs Gangwon FC
- Ngày 26/10 - 14h30: Daejeon Citizen vs Pohang Steelers
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 26/10 - 12h00: Albirex Niigata vs Vissel Kobe
- Ngày 26/10 - 12h40: Avispa Fukuoka vs Shonan Bellmare
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 26/10 - 18h15: FC Twente vs Ajax
- Ngày 26/10 - 20h30: Feyenoord vs PSV
- Ngày 26/10 - 22h45: AZ Alkmaar vs FC Utrecht
- Ngày 27/10 - 02h00: Go Ahead Eagles vs Excelsior
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 26/10 - 20h00: Malaga vs FC Andorra
- Ngày 27/10 - 00h30: Sporting Gijon vs Real Zaragoza
- Ngày 27/10 - 00h30: Almeria vs Castellon
- Ngày 27/10 - 03h00: Deportivo vs Valladolid
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 26/10 - 19h30: Kaiserslautern vs 1. FC Nuremberg
- Ngày 26/10 - 19h30: Magdeburg vs Preussen Muenster
- Ngày 26/10 - 19h30: Eintracht Braunschweig vs Hannover 96
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 26/10 - 16h00: Imigresen FC vs Sabah FC
- Ngày 26/10 - 19h15: Selangor vs Kuala Lumpur City FC
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 26/10 - 15h30: Arema FC vs Borneo FC Samarinda
- Ngày 26/10 - 19h00: Malut United vs Semen Padang
Lịch thi đấu VĐQG Belarus
- Ngày 26/10 - 17h00: Isloch vs Dinamo Brest
- Ngày 26/10 - 19h00: FK Molodechno vs Arsenal Dzerzhinsk
- Ngày 27/10 - 00h15: FK Vitebsk vs Maxline Vitebsk
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 26/10 - 14h30: Shandong Taishan vs Shanghai Port
- Ngày 26/10 - 17h30: Qingdao West Coast vs Chengdu Rongcheng
- Ngày 26/10 - 18h35: Shanghai Shenhua vs Dalian Yingbo FC
- Ngày 26/10 - 18h35: Beijing Guoan vs Qingdao Hainiu
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 26/10 - 22h15: PFC CSKA Sofia vs Beroe
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 26/10 - 22h00: Rijeka vs Osijek
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 26/10 - 18h00: SC Poltava vs FC Kolos Kovalivka
- Ngày 26/10 - 20h30: Shakhtar Donetsk vs Kudrivka
- Ngày 26/10 - 23h00: Dynamo Kyiv vs Kryvbas
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch
- Ngày 26/10 - 20h00: Vejle Boldklub vs Silkeborg
- Ngày 26/10 - 20h00: Fredericia vs FC Midtjylland
- Ngày 26/10 - 22h00: Randers FC vs SoenderjyskE
- Ngày 27/10 - 00h00: FC Copenhagen vs Viborg
Lịch thi đấu Cúp QG Oman
- Ngày 26/10 - 19h50: Jaalan vs Salalah SC
- Ngày 26/10 - 19h55: Al-Samail vs Muscat
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 26/10 - 20h00: FC Zurich vs Young Boys
- Ngày 26/10 - 22h30: Lausanne vs Basel
- Ngày 26/10 - 22h30: Servette vs Lugano
Lịch thi đấu VĐQG Georgia
- Ngày 26/10 - 22h00: FC Iberia 1999 vs Dila Gori
- Ngày 26/10 - 23h00: FC Gagra vs Dinamo Batumi
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 26/10 - 21h00: Stjarnan vs Breidablik
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 26/10 - 22h00: Derry City vs Shamrock Rovers
- Ngày 26/10 - 23h00: Bohemian FC vs Shelbourne
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 26/10 - 19h00: FC Metaloglobus Bucuresti vs CS Universitatea Craiova
- Ngày 27/10 - 01h30: FCSB vs UTA Arad
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 26/10 - 20h45: Rakow Czestochowa vs Lechia Gdansk
- Ngày 26/10 - 23h30: Gornik Zabrze vs Jagiellonia Bialystok
- Ngày 27/10 - 02h15: Legia Warszawa vs Lech Poznan
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia
- Ngày 26/10 - 19h30: FK Sileks vs Pelister
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 27/10 - 02h00: Botafogo FR vs Santos FC
- Ngày 27/10 - 02h00: Gremio vs Juventude
- Ngày 27/10 - 04h30: RB Bragantino vs Vasco da Gama
- Ngày 27/10 - 06h30: Palmeiras vs Cruzeiro
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 27/10 - 05h00: St. Louis City II vs Minnesota United II
- Ngày 27/10 - 06h00: New York Red Bulls II vs Chicago Fire FC II
- Ngày 27/10 - 08h00: The Town FC vs Colorado Rapids II
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- Ngày 27/10 - 01h00: Forge FC vs Atletico Ottawa
- Ngày 27/10 - 06h00: Cavalry FC vs York United FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 27/10 - 04h00: Deportivo Achuapa vs Coban Imperial
- Ngày 27/10 - 06h00: Guastatoya vs Club Xelaju
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 27/10 - 06h00: Club Santos Laguna vs Queretaro FC
- Ngày 27/10 - 08h00: Atletico de San Luis vs Necaxa
- Ngày 27/10 - 08h00: Toluca vs Pachuca
Lịch thi đấu VĐQG Israel
- Ngày 27/10 - 01h15: Hapoel Beer Sheva vs Maccabi Bnei Reineh