Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 25/10 và rạng sáng 26/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 25/10 và rạng sáng 26/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.
Lịch thi đấu Premier League
- Ngày 25/10 - 21h00: Chelsea vs Sunderland
- Ngày 25/10 - 23h30: Man United vs Brighton
- Ngày 25/10 - 21h00: Newcastle vs Fulham
- Ngày 26/10 - 02h00: Brentford vs Liverpool
Lịch thi đấu V-League
- Ngày 25/10 - 18h00: Becamex TP.HCM vs Hà Nội
- Ngày 25/10 - 18h00: PVF-CAND vs Ninh Bình
Lịch thi đấu La Liga
- Ngày 25/10 - 19h00: Girona vs Real Oviedo
- Ngày 25/10 - 21h15: Espanyol vs Elche
- Ngày 25/10 - 23h30: Athletic Club vs Getafe
- Ngày 26/10 - 02h00: Valencia vs Villarreal
Lịch thi đấu Serie A
- Ngày 25/10 - 20h00: Udinese vs Lecce
- Ngày 25/10 - 20h00: Parma vs Como 1907
- Ngày 25/10 - 23h00: Napoli vs Inter
- Ngày 26/10 - 01h45: Cremonese vs Atalanta
Lịch thi đấu Bundesliga
- Ngày 25/10 - 20h30: Augsburg vs RB Leipzig
- Ngày 25/10 - 20h30: Borussia M'gladbach vs Munich
- Ngày 25/10 - 20h30: E.Frankfurt vs St. Pauli
- Ngày 25/10 - 20h30: Hamburger SV vs Wolfsburg
- Ngày 25/10 - 20h30: Hoffenheim vs FC Heidenheim
- Ngày 25/10 - 23h30: Dortmund vs FC Cologne
Lịch thi đấu Ligue 1
- Ngày 25/10 - 22h00: Brest vs Paris Saint-Germain
- Ngày 26/10 - 00h00: AS Monaco vs Toulouse
- Ngày 26/10 - 02h05: Lens vs Marseille
Lịch thi đấu Serie B
- Ngày 25/10 - 20h00: Avellino vs Spezia
- Ngày 25/10 - 20h00: Monza vs AC Reggiana
- Ngày 25/10 - 20h00: Sampdoria vs Frosinone
- Ngày 25/10 - 20h00: Sudtirol vs Cesena FC
- Ngày 25/10 - 20h00: Virtus Entella vs Pescara Calcio
- Ngày 25/10 - 22h15: Carrarese vs Venezia
- Ngày 26/10 - 00h30: Catanzaro vs Palermo
Lịch thi đấu Cúp QG Pháp
- Ngày 25/10 - 19h30: Seauve Sports vs Hauts Lyonnais
- Ngày 25/10 - 20h00: Alizay vs Caen
- Ngày 25/10 - 20h00: Atlas Paillade vs ES Paulhan Pezenas
- Ngày 25/10 - 20h00: Plouvien vs Quimperle
- Ngày 25/10 - 21h00: La Valette vs Istres
- Ngày 25/10 - 22h00: AS Chavany vs Andrezieux
- Ngày 25/10 - 22h00: FA Illkirch Graffenstaden vs ASC Beisheim
- Ngày 25/10 - 23h00: CA Pontarlier vs FC Sens
- Ngày 25/10 - 23h00: CMS Oissel vs Alencon
- Ngày 25/10 - 23h00: Carnoux FC vs Etoile Frejus Saint-Raphael
- Ngày 25/10 - 23h00: Chamalieres vs Olympique de Valence
- Ngày 25/10 - 23h00: Corte vs GFC Ajaccio
- Ngày 25/10 - 23h00: ES Revermontoise vs Lyon la Duchere
- Ngày 25/10 - 23h00: FC Chalon vs UF Maconnais
- Ngày 25/10 - 23h00: FCVI St Maurice Blussans vs ASM Belfort
- Ngày 25/10 - 23h00: Is-Selongey Football vs Dijon
- Ngày 25/10 - 23h00: La Maladiere vs Quevilly
- Ngày 25/10 - 23h00: La Palissoise vs Blavozy US
- Ngày 25/10 - 23h00: Lavaur FC vs Pibracaise
- Ngày 25/10 - 23h00: Le Grau du Roi vs Biars Bretenoux
- Ngày 25/10 - 23h00: Montceau vs FR Saint Marcel
- Ngày 25/10 - 23h00: Montreal La Cluse vs Charvieu Chavagnieux
- Ngày 25/10 - 23h00: Pen Hir Camaret vs Rennes CPB Brequigny
- Ngày 25/10 - 23h00: Rhone Vallee FC vs CS Neuvillois
- Ngày 25/10 - 23h00: Sarreguemines FC vs Colmar
- Ngày 25/10 - 23h00: Seysses Frouzins vs Blagnac
- Ngày 25/10 - 23h00: Seyssinet Pariset vs St. Priest
- Ngày 25/10 - 23h00: US Colomiers vs St Clement Montferrier
- Ngày 25/10 - 23h00: Union St Jean vs US Castaneenne
- Ngày 25/10 - 23h00: Yvetot AC vs ST Lo Manche
- Ngày 25/10 - 23h30: Forbach vs FCSR Haguenau
- Ngày 26/10 - 00h00: Bourg en Bresse Peronnas 01 vs GFA Rumilly Vallières
- Ngày 26/10 - 00h00: Cournon d'Auvergne vs Le Puy
- Ngày 26/10 - 00h00: Furiani Agliani vs Balagne FC
- Ngày 26/10 - 00h00: Murat vs Nord Lozere Foot
- Ngày 26/10 - 00h00: Ruelle OFC vs Soustons
- Ngày 26/10 - 00h00: Savigneux-Montbrison vs FC Saint-Etienne
- Ngày 26/10 - 01h00: Boulazac vs Bordeaux
- Ngày 26/10 - 01h00: CA Neuville vs Angouleme
- Ngày 26/10 - 01h00: FC Perigny vs Etoile Maritime
- Ngày 26/10 - 01h00: Feytiat vs UES Montmorillon
- Ngày 26/10 - 01h00: Limoges vs Stade Poitevin
- Ngày 26/10 - 01h00: Nieul sur Mer vs Trelissac
- Ngày 26/10 - 01h00: St Medard EJ vs De Gouzon
- Ngày 26/10 - 01h00: US Chasseneuil vs Marmande
Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam
- Ngày 25/10 - 16h00: Đại học Văn Hiến vs Xuân Thiện Phú Thọ
- Ngày 25/10 - 17h00: Khánh Hòa vs Trẻ PVF-CAND
- Ngày 25/10 - 18h00: Quy Nhơn vs Thanh niên TP Hồ Chí Minh
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
- Ngày 25/10 - 18h30: Ipswich Town vs West Brom
- Ngày 25/10 - 18h30: Portsmouth vs Stoke City
- Ngày 25/10 - 18h30: Coventry City vs Watford
- Ngày 25/10 - 21h00: Middlesbrough vs Wrexham
- Ngày 25/10 - 21h00: Millwall vs Leicester
- Ngày 25/10 - 21h00: Derby County vs QPR
- Ngày 25/10 - 21h00: Hull City vs Charlton Athletic
- Ngày 25/10 - 21h00: Sheffield Wednesday vs Oxford United
- Ngày 25/10 - 21h00: Swansea vs Norwich City
- Ngày 25/10 - 21h00: Blackburn Rovers vs Southampton
- Ngày 25/10 - 21h00: Bristol City vs Birmingham City
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia
- Ngày 25/10 - 21h40: Al Qadsiah vs Al Akhdoud
- Ngày 25/10 - 21h55: Al Shabab vs Damac
- Ngày 26/10 - 01h00: Al Hazm vs Al Nassr
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ
- Ngày 25/10 - 21h00: Westerlo vs FCV Dender EH
- Ngày 25/10 - 23h15: KV Mechelen vs Oud-Heverlee Leuven
- Ngày 26/10 - 01h45: Gent vs Standard Liege
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha
- Ngày 26/10 - 00h00: Santa Clara vs AVS Futebol SAD
- Ngày 26/10 - 02h30: Benfica vs Arouca
- Ngày 26/10 - 02h30: CF Estrela da Amadora vs Rio Ave
Lịch thi đấu J League 1
- Ngày 25/10 - 12h00: Kashiwa Reysol vs Yokohama FC
- Ngày 25/10 - 12h00: Kyoto Sanga FC vs Kashima Antlers
- Ngày 25/10 - 12h00: Nagoya Grampus Eight vs Gamba Osaka
- Ngày 25/10 - 12h00: Shimizu S-Pulse vs Tokyo Verdy
- Ngày 25/10 - 12h00: Urawa Red Diamonds vs Machida Zelvia
- Ngày 25/10 - 12h00: Yokohama F.Marinos vs Sanfrecce Hiroshima
- Ngày 25/10 - 12h00: FC Tokyo vs Fagiano Okayama FC
- Ngày 25/10 - 13h00: Cerezo Osaka vs Kawasaki Frontale
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan
- Ngày 25/10 - 21h30: Fortuna Sittard vs FC Groningen
- Ngày 25/10 - 23h45: Sparta Rotterdam vs Telstar
- Ngày 26/10 - 01h00: FC Volendam vs Heracles
- Ngày 26/10 - 02h00: PEC Zwolle vs NEC Nijmegen
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
- Ngày 25/10 - 19h00: Leonesa vs AD Ceuta FC
- Ngày 25/10 - 21h15: Albacete vs Cordoba
- Ngày 25/10 - 21h15: Eibar vs Leganes
- Ngày 25/10 - 23h30: Granada vs Cadiz
- Ngày 25/10 - 23h30: Burgos CF vs Real Sociedad B
- Ngày 26/10 - 02h00: Mirandes vs Racing Santander
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức
- Ngày 25/10 - 18h00: Arminia Bielefeld vs Elversberg
- Ngày 25/10 - 18h00: Dynamo Dresden vs Paderborn
- Ngày 25/10 - 18h00: Holstein Kiel vs VfL Bochum
- Ngày 26/10 - 01h30: Berlin vs Fortuna Dusseldorf
Lịch thi đấu Premier League U18
- Ngày 25/10 - 17h00: Aston Villa U18 vs Southampton U18
- Ngày 25/10 - 17h00: Brighton U18 vs Crystal Palace U18
- Ngày 25/10 - 17h00: Fulham U18 vs Arsenal U18
- Ngày 25/10 - 17h00: Ipswich Town U18 vs Birmingham City U18
- Ngày 25/10 - 17h00: Stoke City U18 vs Manchester City U18
- Ngày 25/10 - 17h30: Tottenham Hotspur U18 vs Leicester City U18
- Ngày 25/10 - 18h00: Derby County U18 vs Everton U18
- Ngày 25/10 - 18h00: Leeds United U18 vs Blackburn Rovers U18
- Ngày 25/10 - 18h00: Liverpool U18 vs Wolves U18
- Ngày 25/10 - 18h00: Manchester United U18 vs Sunderland U18
- Ngày 25/10 - 19h00: Newcastle United U18 vs Nottingham Forest U18
- Ngày 25/10 - 19h00: West Bromwich Albion U18 vs Norwich City U18
- Ngày 25/10 - 19h15: Burnley U18 vs Middlesbrough U18
Lịch thi đấu AFC Challenge League
- Ngày 25/10 - 16h00: Altyn Asyr vs Abdish-Ata
- Ngày 25/10 - 17h00: Safa SC vs Al-Arabi
- Ngày 25/10 - 19h00: Al-Shabab vs Paro FC
- Ngày 25/10 - 20h00: Al-Seeb vs Bashundhara Kings
- Ngày 25/10 - 21h00: Tadaz Tursunzade vs Muras United FC
- Ngày 25/10 - 23h00: Al-Ansar vs Kuwait SC
Lịch thi đấu Malaysia Super League
- Ngày 25/10 - 18h45: Kuching FA vs Pulau Pinang
- Ngày 25/10 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Brunei DPMM
- Ngày 25/10 - 20h00: Negeri Sembilan vs PDRM
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia
- Ngày 25/10 - 15h30: Persik Kediri vs PSM Makassar
- Ngày 25/10 - 19h00: Bali United vs Persita Tangerang
Lịch thi đấu VĐQG Australia
- Ngày 25/10 - 13h00: Melbourne City FC vs Perth Glory
- Ngày 25/10 - 15h35: Sydney FC vs Central Coast Mariners
- Ngày 26/10 - 09h00: Wellington Phoenix vs Brisbane Roar FC
Lịch thi đấu China Super League
- Ngày 25/10 - 14h30: Tianjin Jinmen Tiger vs Changchun Yatai
- Ngày 25/10 - 18h00: Henan Songshan Longmen vs Zhejiang Professional
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria
- Ngày 25/10 - 17h00: Botev Vratsa vs Septemvri Sofia
- Ngày 25/10 - 19h30: Slavia Sofia vs Cherno More Varna
- Ngày 25/10 - 22h00: Levski Sofia vs Dobrudzha Dobrich
Lịch thi đấu VĐQG Croatia
- Ngày 25/10 - 20h45: NK Lokomotiva vs NK Istra 1961
- Ngày 25/10 - 23h00: NK Varazdin vs Slaven
Lịch thi đấu VĐQG Campuchia
- Ngày 25/10 - 15h45: Kirivong Soksen Chey vs Royal Cambodian Armed Forces FA
Lịch thi đấu VĐQG Ukraine
- Ngày 25/10 - 17h00: Metalist 1925 vs Cherkasy
- Ngày 25/10 - 19h30: Karpaty vs Rukh Lviv
- Ngày 25/10 - 22h00: FC Obolon Kyiv vs Polissya Zhytomyr
Lịch thi đấu Cúp QG Oman
- Ngày 25/10 - 19h55: Nizwa vs Dhofar
- Ngày 25/10 - 23h00: Ibri vs Sur
Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ
- Ngày 25/10 - 23h00: St. Gallen vs Grasshopper
- Ngày 25/10 - 23h00: Sion vs Thun
- Ngày 26/10 - 01h30: Winterthur vs Luzern
Lịch thi đấu VĐQG Iceland
- Ngày 25/10 - 21h00: IBV Vestmannaeyjar vs KA Akureyri
- Ngày 25/10 - 21h00: Vestri vs KR Reykjavik
- Ngày 25/10 - 21h00: FH Hafnarfjordur vs Fram Reykjavik
- Ngày 25/10 - 21h00: IA Akranes vs Afturelding
- Ngày 25/10 - 23h15: Vikingur Reykjavik vs Valur
Lịch thi đấu VĐQG Romania
- Ngày 25/10 - 20h00: Otelul Galati vs Universitatea Cluj
- Ngày 26/10 - 01h00: CFR Cluj vs FCV Farul Constanta
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan
- Ngày 25/10 - 19h45: Arka Gdynia vs Piast Gliwice
- Ngày 25/10 - 22h30: Pogon Szczecin vs Cracovia
- Ngày 26/10 - 01h15: GKS Katowice vs Korona Kielce
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland
- Ngày 25/10 - 21h00: Carrick Rangers vs Cliftonville
- Ngày 25/10 - 21h00: Crusaders vs Glentoran
- Ngày 25/10 - 21h00: Dungannon Swifts vs Glenavon
- Ngày 25/10 - 21h00: Linfield vs Ballymena United
- Ngày 25/10 - 21h00: Portadown vs Coleraine
- Ngày 25/10 - 23h30: Larne vs Bangor
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
- Ngày 26/10 - 02h00: Vitoria vs Corinthians
- Ngày 26/10 - 02h00: Atletico MG vs Ceara
- Ngày 26/10 - 03h30: Fluminense vs Internacional
- Ngày 26/10 - 04h30: Sport Recife vs Mirassol
- Ngày 26/10 - 05h30: Fortaleza vs Flamengo
- Ngày 26/10 - 08h30: Sao Paulo vs Bahia
Lịch thi đấu MLS Next Pro
- Ngày 26/10 - 05h00: Philadelphia Union II vs Huntsville City FC
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala
- Ngày 26/10 - 04h00: Mixco vs Deportivo Mictlan
- Ngày 26/10 - 06h00: CSD Municipal vs Deportivo Malacateco
- Ngày 26/10 - 09h00: Antigua Guatemala vs Aurora FC
- Ngày 26/10 - 10h00: Deportivo Marquense vs Comunicaciones FC
Lịch thi đấu VĐQG Mexico
- Ngày 26/10 - 06h00: Tigres vs Tijuana
- Ngày 26/10 - 08h00: Leon vs Pumas
- Ngày 26/10 - 08h07: CD Guadalajara vs Atlas
- Ngày 26/10 - 10h05: Cruz Azul vs Monterrey
Lịch thi đấu VĐQG Ireland
- Ngày 26/10 - 01h45: Sligo Rovers vs Cork City