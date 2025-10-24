Đóng

Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 25/10 và rạng sáng 26/10

(VTC News) - Cập nhật lịch thể thao hôm nay ngày 25/10 và rạng sáng 26/10 của các giải đấu Premier League, V-League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Serie B,...

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 25/10 và rạng sáng 26/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 25/10 - 21h00: Chelsea vs Sunderland

- Ngày 25/10 - 23h30: Man United vs Brighton

Man United chạm trán Brighton tại Premier League.

- Ngày 25/10 - 21h00: Newcastle vs Fulham

- Ngày 26/10 - 02h00: Brentford vs Liverpool

Lịch thi đấu V-League

- Ngày 25/10 - 18h00: Becamex TP.HCM vs Hà Nội

- Ngày 25/10 - 18h00: PVF-CAND vs Ninh Bình

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 25/10 - 19h00: Girona vs Real Oviedo

- Ngày 25/10 - 21h15: Espanyol vs Elche

- Ngày 25/10 - 23h30: Athletic Club vs Getafe

- Ngày 26/10 - 02h00: Valencia vs Villarreal

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 25/10 - 20h00: Udinese vs Lecce

- Ngày 25/10 - 20h00: Parma vs Como 1907

- Ngày 25/10 - 23h00: Napoli vs Inter

- Ngày 26/10 - 01h45: Cremonese vs Atalanta

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 25/10 - 20h30: Augsburg vs RB Leipzig

- Ngày 25/10 - 20h30: Borussia M'gladbach vs Munich

- Ngày 25/10 - 20h30: E.Frankfurt vs St. Pauli

- Ngày 25/10 - 20h30: Hamburger SV vs Wolfsburg

- Ngày 25/10 - 20h30: Hoffenheim vs FC Heidenheim

- Ngày 25/10 - 23h30: Dortmund vs FC Cologne

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 25/10 - 22h00: Brest vs Paris Saint-Germain

- Ngày 26/10 - 00h00: AS Monaco vs Toulouse

- Ngày 26/10 - 02h05: Lens vs Marseille

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 25/10 - 20h00: Avellino vs Spezia

- Ngày 25/10 - 20h00: Monza vs AC Reggiana

- Ngày 25/10 - 20h00: Sampdoria vs Frosinone

- Ngày 25/10 - 20h00: Sudtirol vs Cesena FC

- Ngày 25/10 - 20h00: Virtus Entella vs Pescara Calcio

- Ngày 25/10 - 22h15: Carrarese vs Venezia

- Ngày 26/10 - 00h30: Catanzaro vs Palermo

Lịch thi đấu Cúp QG Pháp

- Ngày 25/10 - 19h30: Seauve Sports vs Hauts Lyonnais

- Ngày 25/10 - 20h00: Alizay vs Caen

- Ngày 25/10 - 20h00: Atlas Paillade vs ES Paulhan Pezenas

- Ngày 25/10 - 20h00: Plouvien vs Quimperle

- Ngày 25/10 - 21h00: La Valette vs Istres

- Ngày 25/10 - 22h00: AS Chavany vs Andrezieux

- Ngày 25/10 - 22h00: FA Illkirch Graffenstaden vs ASC Beisheim

- Ngày 25/10 - 23h00: CA Pontarlier vs FC Sens

- Ngày 25/10 - 23h00: CMS Oissel vs Alencon

- Ngày 25/10 - 23h00: Carnoux FC vs Etoile Frejus Saint-Raphael

- Ngày 25/10 - 23h00: Chamalieres vs Olympique de Valence

- Ngày 25/10 - 23h00: Corte vs GFC Ajaccio

- Ngày 25/10 - 23h00: ES Revermontoise vs Lyon la Duchere

- Ngày 25/10 - 23h00: FC Chalon vs UF Maconnais

- Ngày 25/10 - 23h00: FCVI St Maurice Blussans vs ASM Belfort

- Ngày 25/10 - 23h00: Is-Selongey Football vs Dijon

- Ngày 25/10 - 23h00: La Maladiere vs Quevilly

- Ngày 25/10 - 23h00: La Palissoise vs Blavozy US

- Ngày 25/10 - 23h00: Lavaur FC vs Pibracaise

- Ngày 25/10 - 23h00: Le Grau du Roi vs Biars Bretenoux

- Ngày 25/10 - 23h00: Montceau vs FR Saint Marcel

- Ngày 25/10 - 23h00: Montreal La Cluse vs Charvieu Chavagnieux

- Ngày 25/10 - 23h00: Pen Hir Camaret vs Rennes CPB Brequigny

- Ngày 25/10 - 23h00: Rhone Vallee FC vs CS Neuvillois

- Ngày 25/10 - 23h00: Sarreguemines FC vs Colmar

- Ngày 25/10 - 23h00: Seysses Frouzins vs Blagnac

- Ngày 25/10 - 23h00: Seyssinet Pariset vs St. Priest

- Ngày 25/10 - 23h00: US Colomiers vs St Clement Montferrier

- Ngày 25/10 - 23h00: Union St Jean vs US Castaneenne

- Ngày 25/10 - 23h00: Yvetot AC vs ST Lo Manche

- Ngày 25/10 - 23h30: Forbach vs FCSR Haguenau

- Ngày 26/10 - 00h00: Bourg en Bresse Peronnas 01 vs GFA Rumilly Vallières

- Ngày 26/10 - 00h00: Cournon d'Auvergne vs Le Puy

- Ngày 26/10 - 00h00: Furiani Agliani vs Balagne FC

- Ngày 26/10 - 00h00: Murat vs Nord Lozere Foot

- Ngày 26/10 - 00h00: Ruelle OFC vs Soustons

- Ngày 26/10 - 00h00: Savigneux-Montbrison vs FC Saint-Etienne

- Ngày 26/10 - 01h00: Boulazac vs Bordeaux

- Ngày 26/10 - 01h00: CA Neuville vs Angouleme

- Ngày 26/10 - 01h00: FC Perigny vs Etoile Maritime

- Ngày 26/10 - 01h00: Feytiat vs UES Montmorillon

- Ngày 26/10 - 01h00: Limoges vs Stade Poitevin

- Ngày 26/10 - 01h00: Nieul sur Mer vs Trelissac

- Ngày 26/10 - 01h00: St Medard EJ vs De Gouzon

- Ngày 26/10 - 01h00: US Chasseneuil vs Marmande

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 25/10 - 16h00: Đại học Văn Hiến vs Xuân Thiện Phú Thọ

- Ngày 25/10 - 17h00: Khánh Hòa vs Trẻ PVF-CAND

- Ngày 25/10 - 18h00: Quy Nhơn vs Thanh niên TP Hồ Chí Minh

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 25/10 - 18h30: Ipswich Town vs West Brom

- Ngày 25/10 - 18h30: Portsmouth vs Stoke City

- Ngày 25/10 - 18h30: Coventry City vs Watford

- Ngày 25/10 - 21h00: Middlesbrough vs Wrexham

- Ngày 25/10 - 21h00: Millwall vs Leicester

- Ngày 25/10 - 21h00: Derby County vs QPR

- Ngày 25/10 - 21h00: Hull City vs Charlton Athletic

- Ngày 25/10 - 21h00: Sheffield Wednesday vs Oxford United

- Ngày 25/10 - 21h00: Swansea vs Norwich City

- Ngày 25/10 - 21h00: Blackburn Rovers vs Southampton

- Ngày 25/10 - 21h00: Bristol City vs Birmingham City

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 25/10 - 21h40: Al Qadsiah vs Al Akhdoud

- Ngày 25/10 - 21h55: Al Shabab vs Damac

- Ngày 26/10 - 01h00: Al Hazm vs Al Nassr

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 25/10 - 21h00: Westerlo vs FCV Dender EH

- Ngày 25/10 - 23h15: KV Mechelen vs Oud-Heverlee Leuven

- Ngày 26/10 - 01h45: Gent vs Standard Liege

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 26/10 - 00h00: Santa Clara vs AVS Futebol SAD

- Ngày 26/10 - 02h30: Benfica vs Arouca

- Ngày 26/10 - 02h30: CF Estrela da Amadora vs Rio Ave

Lịch thi đấu J League 1

- Ngày 25/10 - 12h00: Kashiwa Reysol vs Yokohama FC

- Ngày 25/10 - 12h00: Kyoto Sanga FC vs Kashima Antlers

- Ngày 25/10 - 12h00: Nagoya Grampus Eight vs Gamba Osaka

- Ngày 25/10 - 12h00: Shimizu S-Pulse vs Tokyo Verdy

- Ngày 25/10 - 12h00: Urawa Red Diamonds vs Machida Zelvia

- Ngày 25/10 - 12h00: Yokohama F.Marinos vs Sanfrecce Hiroshima

- Ngày 25/10 - 12h00: FC Tokyo vs Fagiano Okayama FC

- Ngày 25/10 - 13h00: Cerezo Osaka vs Kawasaki Frontale

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 25/10 - 21h30: Fortuna Sittard vs FC Groningen

- Ngày 25/10 - 23h45: Sparta Rotterdam vs Telstar

- Ngày 26/10 - 01h00: FC Volendam vs Heracles

- Ngày 26/10 - 02h00: PEC Zwolle vs NEC Nijmegen

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 25/10 - 19h00: Leonesa vs AD Ceuta FC

- Ngày 25/10 - 21h15: Albacete vs Cordoba

- Ngày 25/10 - 21h15: Eibar vs Leganes

- Ngày 25/10 - 23h30: Granada vs Cadiz

- Ngày 25/10 - 23h30: Burgos CF vs Real Sociedad B

- Ngày 26/10 - 02h00: Mirandes vs Racing Santander

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 25/10 - 18h00: Arminia Bielefeld vs Elversberg

- Ngày 25/10 - 18h00: Dynamo Dresden vs Paderborn

- Ngày 25/10 - 18h00: Holstein Kiel vs VfL Bochum

- Ngày 26/10 - 01h30: Berlin vs Fortuna Dusseldorf

Lịch thi đấu Premier League U18

- Ngày 25/10 - 17h00: Aston Villa U18 vs Southampton U18

- Ngày 25/10 - 17h00: Brighton U18 vs Crystal Palace U18

- Ngày 25/10 - 17h00: Fulham U18 vs Arsenal U18

- Ngày 25/10 - 17h00: Ipswich Town U18 vs Birmingham City U18

- Ngày 25/10 - 17h00: Stoke City U18 vs Manchester City U18

- Ngày 25/10 - 17h30: Tottenham Hotspur U18 vs Leicester City U18

- Ngày 25/10 - 18h00: Derby County U18 vs Everton U18

- Ngày 25/10 - 18h00: Leeds United U18 vs Blackburn Rovers U18

- Ngày 25/10 - 18h00: Liverpool U18 vs Wolves U18

- Ngày 25/10 - 18h00: Manchester United U18 vs Sunderland U18

- Ngày 25/10 - 19h00: Newcastle United U18 vs Nottingham Forest U18

- Ngày 25/10 - 19h00: West Bromwich Albion U18 vs Norwich City U18

- Ngày 25/10 - 19h15: Burnley U18 vs Middlesbrough U18

Lịch thi đấu AFC Challenge League

- Ngày 25/10 - 16h00: Altyn Asyr vs Abdish-Ata

- Ngày 25/10 - 17h00: Safa SC vs Al-Arabi

- Ngày 25/10 - 19h00: Al-Shabab vs Paro FC

- Ngày 25/10 - 20h00: Al-Seeb vs Bashundhara Kings

- Ngày 25/10 - 21h00: Tadaz Tursunzade vs Muras United FC

- Ngày 25/10 - 23h00: Al-Ansar vs Kuwait SC

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 25/10 - 18h45: Kuching FA vs Pulau Pinang

- Ngày 25/10 - 19h15: Johor Darul Ta'zim FC vs Brunei DPMM

- Ngày 25/10 - 20h00: Negeri Sembilan vs PDRM

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 25/10 - 15h30: Persik Kediri vs PSM Makassar

- Ngày 25/10 - 19h00: Bali United vs Persita Tangerang

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 25/10 - 13h00: Melbourne City FC vs Perth Glory

- Ngày 25/10 - 15h35: Sydney FC vs Central Coast Mariners

- Ngày 26/10 - 09h00: Wellington Phoenix vs Brisbane Roar FC

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 25/10 - 14h30: Tianjin Jinmen Tiger vs Changchun Yatai

- Ngày 25/10 - 18h00: Henan Songshan Longmen vs Zhejiang Professional

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 25/10 - 17h00: Botev Vratsa vs Septemvri Sofia

- Ngày 25/10 - 19h30: Slavia Sofia vs Cherno More Varna

- Ngày 25/10 - 22h00: Levski Sofia vs Dobrudzha Dobrich

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 25/10 - 20h45: NK Lokomotiva vs NK Istra 1961

- Ngày 25/10 - 23h00: NK Varazdin vs Slaven

Lịch thi đấu VĐQG Campuchia

- Ngày 25/10 - 15h45: Kirivong Soksen Chey vs Royal Cambodian Armed Forces FA

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 25/10 - 17h00: Metalist 1925 vs Cherkasy

- Ngày 25/10 - 19h30: Karpaty vs Rukh Lviv

- Ngày 25/10 - 22h00: FC Obolon Kyiv vs Polissya Zhytomyr

Lịch thi đấu Cúp QG Oman

- Ngày 25/10 - 19h55: Nizwa vs Dhofar

- Ngày 25/10 - 23h00: Ibri vs Sur

Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sĩ

- Ngày 25/10 - 23h00: St. Gallen vs Grasshopper

- Ngày 25/10 - 23h00: Sion vs Thun

- Ngày 26/10 - 01h30: Winterthur vs Luzern

Lịch thi đấu VĐQG Iceland

- Ngày 25/10 - 21h00: IBV Vestmannaeyjar vs KA Akureyri

- Ngày 25/10 - 21h00: Vestri vs KR Reykjavik

- Ngày 25/10 - 21h00: FH Hafnarfjordur vs Fram Reykjavik

- Ngày 25/10 - 21h00: IA Akranes vs Afturelding

- Ngày 25/10 - 23h15: Vikingur Reykjavik vs Valur

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 25/10 - 20h00: Otelul Galati vs Universitatea Cluj

- Ngày 26/10 - 01h00: CFR Cluj vs FCV Farul Constanta

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 25/10 - 19h45: Arka Gdynia vs Piast Gliwice

- Ngày 25/10 - 22h30: Pogon Szczecin vs Cracovia

- Ngày 26/10 - 01h15: GKS Katowice vs Korona Kielce

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ireland

- Ngày 25/10 - 21h00: Carrick Rangers vs Cliftonville

- Ngày 25/10 - 21h00: Crusaders vs Glentoran

- Ngày 25/10 - 21h00: Dungannon Swifts vs Glenavon

- Ngày 25/10 - 21h00: Linfield vs Ballymena United

- Ngày 25/10 - 21h00: Portadown vs Coleraine

- Ngày 25/10 - 23h30: Larne vs Bangor

Lịch thi đấu VĐQG Brazil

- Ngày 26/10 - 02h00: Vitoria vs Corinthians

- Ngày 26/10 - 02h00: Atletico MG vs Ceara

- Ngày 26/10 - 03h30: Fluminense vs Internacional

- Ngày 26/10 - 04h30: Sport Recife vs Mirassol

- Ngày 26/10 - 05h30: Fortaleza vs Flamengo

- Ngày 26/10 - 08h30: Sao Paulo vs Bahia

Lịch thi đấu MLS Next Pro

- Ngày 26/10 - 05h00: Philadelphia Union II vs Huntsville City FC

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala

- Ngày 26/10 - 04h00: Mixco vs Deportivo Mictlan

- Ngày 26/10 - 06h00: CSD Municipal vs Deportivo Malacateco

- Ngày 26/10 - 09h00: Antigua Guatemala vs Aurora FC

- Ngày 26/10 - 10h00: Deportivo Marquense vs Comunicaciones FC

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 26/10 - 06h00: Tigres vs Tijuana

- Ngày 26/10 - 08h00: Leon vs Pumas

- Ngày 26/10 - 08h07: CD Guadalajara vs Atlas

- Ngày 26/10 - 10h05: Cruz Azul vs Monterrey

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 26/10 - 01h45: Sligo Rovers vs Cork City

Văn Hải
