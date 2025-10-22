Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 23/10 và rạng sáng ngày 24/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 23/10 và rạng sáng 24/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Europa League

- Ngày 23/10 - 23h45: Brann vs Rangers

- Ngày 23/10 - 23h45: Lyon vs Basel

Lyon chạm trán Basel tại Europa League.

- Ngày 23/10 - 23h45: FC Salzburg vs Ferencvaros

- Ngày 23/10 - 23h45: FCSB vs Bologna

- Ngày 23/10 - 23h45: Fenerbahçe vs Stuttgart

- Ngày 23/10 - 23h45: Feyenoord vs Panathinaikos

- Ngày 23/10 - 23h45: Genk vs Real Betis

- Ngày 23/10 - 23h45: Go Ahead Eagles vs Aston Villa

- Ngày 23/10 - 23h45: SC Braga vs Crvena Zvezda

- Ngày 24/10 - 02h00: AS Roma vs Viktoria Plzen

- Ngày 24/10 - 02h00: Celta Vigo vs Nice

- Ngày 24/10 - 02h00: Celtic vs Sturm Graz

- Ngày 24/10 - 02h00: Freiburg vs FC Utrecht

- Ngày 24/10 - 02h00: Lille vs PAOK FC

- Ngày 24/10 - 02h00: Maccabi Tel Aviv vs FC Midtjylland

- Ngày 24/10 - 02h00: Malmo FF vs Dinamo Zagreb

- Ngày 24/10 - 02h00: Nottingham Forest vs FC Porto

- Ngày 24/10 - 02h00: Young Boys vs Ludogorets

Lịch thi đấu Europa Conference League

- Ngày 23/10 - 23h45: Athens vs Aberdeen

- Ngày 23/10 - 23h45: BK Haecken vs Vallecano

- Ngày 23/10 - 23h45: Breidablik vs KuPS

- Ngày 23/10 - 23h45: Drita vs Omonia Nicosia

- Ngày 23/10 - 23h45: KF Shkendija vs Shelbourne

- Ngày 23/10 - 23h45: Rapid Wien vs Fiorentina

- Ngày 23/10 - 23h45: Rijeka vs Sparta Prague

- Ngày 23/10 - 23h45: Shakhtar Donetsk vs Legia Warszawa

- Ngày 23/10 - 23h45: Strasbourg vs Jagiellonia Bialystok

- Ngày 24/10 - 02h00: AZ Alkmaar vs Slovan Bratislava

- Ngày 24/10 - 02h00: CS Universitatea Craiova vs FC Noah

- Ngày 24/10 - 02h00: Crystal Palace vs Larnaca

- Ngày 24/10 - 02h00: Hamrun Spartans vs Lausanne

- Ngày 24/10 - 02h00: Lincoln Red Imps FC vs Lech Poznan

- Ngày 24/10 - 02h00: Mainz 05 vs Zrinjski Mostar

- Ngày 24/10 - 02h00: SK Sigma Olomouc vs Rakow Czestochowa

- Ngày 24/10 - 02h00: Samsunspor vs Dynamo Kyiv

- Ngày 24/10 - 02h00: Shamrock Rovers vs NK Celje

Lịch thi đấu UEFA Youth League

- Ngày 23/10 - 22h30: HJK U19 vs Trabzonspor U19

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 23/10 - 21h55: Al Riyadh vs Al Kholood

- Ngày 23/10 - 22h00: Al Feiha vs Al Taawoun

- Ngày 24/10 - 01h00: Al Najma vs Al Ahli

Lịch thi đấu Copa Libertadores

- Ngày 24/10 - 07h30: LDU de Quito vs Palmeiras

Lịch thi đấu Copa Sudamericana

- Ngày 24/10 - 05h00: Universidad de Chile vs Lanus

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 24/10 - 07h10: Belgrano vs Argentinos Juniors

Lịch thi đấu AFC Champions League Two

- Ngày 23/10 - 17h00: Tai Po vs Beijing Guoan

- Ngày 23/10 - 17h00: Kaya FC vs BG Pathum United

- Ngày 23/10 - 17h00: Tampines Rovers FC vs Pohang Steelers

- Ngày 23/10 - 19h15: Bangkok United vs Lion City Sailors FC

- Ngày 23/10 - 19h15: Persib Bandung vs Selangor

- Ngày 23/10 - 19h15: CAHN vs Macarthur FC

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 23/10 - 20h00: Xorazm vs Pakhtakor Tashkent

- Ngày 23/10 - 20h30: Buxoro vs Sogdiyona Jizzax

Lịch thi đấu Cúp QG Paraguay

- Ngày 24/10 - 04h30: Cerro Porteno vs Club General Caballero JLM