Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 24/10 và rạng sáng 25/10

Lịch thể thao bóng đá mới nhất hôm nay ngày 24/10 và rạng sáng 25/10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Báo điện tử VTC News.

Lịch thi đấu Premier League

- Ngày 25/10 - 02h00: Leeds United vs West Ham

Lịch thi đấu Hạng nhất Việt Nam

- Ngày 24/10 - 16h00: Long An vs TP.HCM

Lịch thi đấu La Liga

- Ngày 25/10 - 02h00: Sociedad vs Sevilla

Lịch thi đấu Serie A

- Ngày 25/10 - 01h45: AC Milan vs Pisa

Lịch thi đấu Bundesliga

- Ngày 25/10 - 01h30: Bremen vs Union Berlin

Lịch thi đấu Ligue 1

- Ngày 25/10 - 01h45: Paris FC vs Nantes

Lịch thi đấu Serie B

- Ngày 25/10 - 01h30: Modena vs Empoli

Lịch thi đấu Hạng nhất Anh

- Ngày 25/10 - 02h00: Preston North End vs Sheffield United

Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia

- Ngày 24/10 - 21h45: Al Fateh vs Al Ettifaq

- Ngày 24/10 - 22h30: NEOM SC vs Al Khaleej

- Ngày 25/10 - 01h00: Al Ittihad vs Al Hilal

Lịch thi đấu VĐQG Bỉ

- Ngày 25/10 - 01h45: Sporting Charleroi vs Anderlecht

Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha

- Ngày 25/10 - 02h15: Alverca vs Gil Vicente

Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan

- Ngày 25/10 - 01h00: SC Heerenveen vs NAC Breda

Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha

- Ngày 25/10 - 01h30: Huesca vs Las Palmas

Lịch thi đấu Hạng 2 Đức

- Ngày 24/10 - 23h30: Schalke 04 vs Darmstadt

- Ngày 24/10 - 23h30: Greuther Furth vs Karlsruher SC

Lịch thi đấu Malaysia Super League

- Ngày 24/10 - 20h00: Kelantan The Real Warriors vs Melaka FC

Lịch thi đấu VĐQG Iran

- Ngày 24/10 - 20h00: Chadormalu Yazd vs Kheybar Khorramabad

- Ngày 24/10 - 20h30: Aluminium Arak vs Mes Rafsanjan

- Ngày 24/10 - 20h30: Malavan vs Esteghlal Khuzestan

- Ngày 24/10 - 20h30: Persepolis vs Zob Ahan

- Ngày 24/10 - 22h30: Foolad Khuzestan vs Shams Azar Qazvin

Lịch thi đấu VĐQG Indonesia

- Ngày 24/10 - 15h30: PSBS Biak Numfor vs Persebaya Surabaya

- Ngày 24/10 - 19h00: Madura United vs Persija Jakarta

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan

- Ngày 24/10 - 21h00: Qizilqum Zarafshon vs Dinamo Samarkand

Lịch thi đấu VĐQG Australia

- Ngày 24/10 - 15h35: Newcastle Jets vs Melbourne Victory

- Ngày 25/10 - 11h00: Auckland FC vs Western Sydney Wanderers FC

Lịch thi đấu VĐQG Belarus

- Ngày 24/10 - 22h00: FC Minsk vs FC Smorgon

Lịch thi đấu China Super League

- Ngày 24/10 - 18h35: Meizhou Hakka vs Yunnan Yukun

- Ngày 24/10 - 18h35: Wuhan Three Towns vs Shenzhen Peng City

Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria

- Ngày 24/10 - 19h00: Montana vs Arda Kardzhali

- Ngày 24/10 - 21h30: Spartak Varna vs Botev Plovdiv

- Ngày 25/10 - 00h00: PFC Lokomotiv Sofia 1929 vs Lokomotiv Plovdiv

Lịch thi đấu VĐQG Croatia

- Ngày 24/10 - 23h00: HNK Gorica vs Hajduk Split

Lịch thi đấu VĐQG Ukraine

- Ngày 24/10 - 19h30: FC Olexandriya vs Epicentr Kamianets-Podilskyi

- Ngày 24/10 - 22h00: Veres Rivne vs Zorya

Lịch thi đấu VĐQG Romania

- Ngày 24/10 - 21h30: Miercurea Ciuc vs Petrolul Ploiesti

- Ngày 25/10 - 00h30: ACS Champions FC Arges vs Dinamo Bucuresti

Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan

- Ngày 24/10 - 23h00: Termalica Nieciecza vs Zaglebie Lubin

- Ngày 25/10 - 01h30: Motor Lublin vs Widzew Lodz

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia

- Ngày 24/10 - 19h30: Bashkimi vs Shkupi

- Ngày 24/10 - 19h30: GFK Tikves Kavadarci vs Arsimi

Lịch thi đấu VĐQG Argentina

- Ngày 25/10 - 04h00: Independiente vs Club Atletico Platense

Lịch thi đấu Cúp QG Argentina

- Ngày 25/10 - 08h10: Independiente Rivadavia vs River Plate

Lịch thi đấu VĐQG Colombia

- Ngày 25/10 - 04h00: Alianza FC Valledupar vs La Equidad

- Ngày 25/10 - 06h00: Fortaleza FC vs Deportivo Pasto

- Ngày 25/10 - 08h10: Deportivo Pereira vs Aguilas Doradas Rionegro

Lịch thi đấu VĐQG Mexico

- Ngày 25/10 - 08h00: FC Juarez vs Puebla

- Ngày 25/10 - 10h00: Mazatlan FC vs CF America

Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch

- Ngày 25/10 - 00h00: AGF vs FC Nordsjaelland

Lịch thi đấu VĐQG Ireland

- Ngày 25/10 - 01h45: Galway United FC vs Drogheda United

- Ngày 25/10 - 01h45: St. Patrick's Athletic vs Waterford FC