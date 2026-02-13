Thùng Tết Tiger 2026: Món quà khai xuân bản lĩnh, vạn sự hanh thông

(VTC News) -

Với người Việt, những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới luôn mang ý nghĩa đặc biệt, từ bước xuất hành trong ngày Mùng 1 đến món quà được trao tay đều gửi gắm lời chúc may mắn, vạn sự hanh thông cho gia chủ. Tết năm nay, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những món quà Tết vừa tiện lợi, vừa mang ý nghĩa “phong thủy” sâu sắc để làm quà “mở bát” cho một năm khai xuân bản lĩnh.

Người dân ở TP.HCM tranh thủ đến các siêu thị để mua sắm Tết trong ngày cuối tuần.

Ghi nhận tại các điểm mua sắm, xu hướng chọn quà Tết này đang lan tỏa rõ rệt. “Nhìn chung hàng hóa Tết năm nay rất đa dạng, nhưng tôi vẫn ưu tiên chọn Tiger vì đây là thức uống đúng gu của cả nhà!” - anh Phạm Văn Vinh (ngụ tại Phường Xuân Hòa, TP.HCM) chia sẻ khi đang chọn mua sắm Tết cho gia đình.

Đối với anh Vinh, đồ uống không đơn thuần là giải khát mà còn là sợi dây gắn kết mọi người trong mỗi bữa tiệc đầu xuân. Đó là lý do anh luôn tìm kiếm những thương hiệu quen thuộc nhưng có diện mạo mới để làm quà "mở bát" cho những cuộc thăm hỏi đầu năm. Thấu hiểu tâm lý đó, Tiger Beer ra mắt phiên bản thùng Tết 2026 mang thông điệp “Khai xuân bản lĩnh - Mã đáo thành công”.

Không chỉ là món quà biếu đầu năm, mà còn được xem như món quà khai xuân đầy năng lượng, gửi gắm lời chúc bản lĩnh và bứt phá từ những ngày đầu năm.

Thùng bia Tết Tiger 2026 không chỉ là món quà "Khai xuân bản lĩnh" để rước lộc về nhà, mà còn thay lời chúc “Mã đáo thành công”, khởi động một năm mới với tinh thần phi mã xông pha.

Thiết kế thùng Tết mới của Tiger Beer năm nay chiếm trọn "spotlight" tại các kệ hàng với sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh những chú ngựa tung vó cùng biểu tượng “mãnh hổ” quen thuộc. Màu xanh vốn có hòa quyện cùng sắc đỏ may mắn và sắc vàng kim thịnh vượng - không chỉ tạo nên cảm giác sang trọng, tươi trẻ mà còn là lời chúc cho một năm mới tài lộc vẹn toàn, bứt phá mọi giới hạn.

Vừa qua, ca sĩ Kay Trần đã có màn lộ diện cực "cool" tại siêu thị GO! Miền Đông để trải nghiệm phiên bản thùng Tết mới từ Tiger Beer.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng hiện nay đặc biệt ưu tiên sự tiện lợi với các giỏ quà Tết đóng gói sẵn, kết hợp tinh tế giữa thực phẩm và đồ uống để tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo sự trọn vẹn, đủ đầy. Các mẫu mã năm nay được đánh giá là đa dạng và phong phú, giúp người mua dễ dàng lựa chọn những "package" ưng ý, phù hợp với mọi đối tượng và thành viên trong gia đình.

Trong đó, phiên bản thùng và bộ quà Tết cao cấp từ Tiger Beer không chỉ là lựa chọn hàng đầu để gắn kết tình thân, mà còn thay lời chúc “Khai xuân bản lĩnh - Mã đáo thành công”, mở ra một năm mới bứt phá và tràn đầy vận may.

Tết này, hãy cùng Tiger săn lấy vận may, rước “lộc bản lĩnh” về nhà với phiên bản thùng và bộ quà Tết cao cấp. Trao Tiger là trao đi lời chúc “Khai xuân bản lĩnh - Mã đáo thành côngg”, mở Tiger là khởi động năm mới với tinh thần phi mã xông pha, cả năm bứt phá.