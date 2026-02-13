(VTC News) -

Tết Nguyên đán là thời điểm sum họp, nhưng cũng là “mùa cao điểm” của nhiều biến cố sức khỏe, đặc biệt với người mắc rối loạn mỡ máu. Bác sĩ Phạm Xuân Thành - khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nội tiết Trung ương) cho biết, theo thống kê, số ca nhập viện do biến cố tim mạch và tiêu hóa thường tăng 20-30% dịp Tết.

Những ngày Tết, người có mỡ máu đối diện nguy cơ đột quỵ hoặc viêm tụy cấp nếu không tuân thủ nguyên tắc ăn uống. Nếu cơ thể nạp quá nhiều chất béo xấu (cholesterol và chất béo bão hòa) trong thời gian ngắn, các chất béo xấu này dễ bám vào thành mạch, làm dày mảng xơ vữa và tăng nguy cơ bít tắc mạch máu.

Thứ hai là rượu bia, nước ngọt có ga. Đây là “cú hích” khiến chỉ số Triglyceride trong máu tăng nhanh. Theo chuyên gia, rượu bia kích thích gan tăng tổng hợp Triglyceride, làm rối loạn chuyển hóa lipid, đặc biệt nguy hiểm với người có nền mỡ máu cao.

Khi Triglyceride tăng cao sẽ dẫn tới nguy cơ đột quỵ, viêm tụy cấp. Cụ thể, Triglyceride cao làm tăng độ nhớt của máu, khiến máu trở nên “đặc” hơn, dễ hình thành cục máu đông. Điều này làm gia tăng nguy cơ đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, nhất là ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường.

Chỉ số Triglyceride tăng quá cao, trên 5,6 mmol/l, người bệnh có thể đối mặt với viêm tụy cấp - một tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Viêm tụy cấp gây đau bụng dữ dội, diễn tiến nhanh, có thể dẫn đến suy đa tạng và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

3 có, 1 không để người bệnh mỡ máu tránh nhập viện ngày Tết

3 có - 1 không để ăn Tết khỏe

Để giúp người bệnh mỡ máu ăn Tết vui nhưng không phải nhập viện, bác sĩ Thành khuyến cáo tuân thủ nguyên tắc “3 có, 1 không”.

Thứ nhất, có kiểm soát trong ăn uống. Người bệnh nên áp dụng quy tắc “rau đi trước”, ăn một bát canh rau hoặc salad trước khi vào bữa chính để chất xơ giúp hạn chế hấp thu chất béo. Đồng thời, cần giảm tối đa các món nhiều mỡ, nước hầm xương, da gà, nội tạng động vật và đồ chiên rán.

Thứ hai, có vận động. Ngày Tết không nên ngồi lâu một chỗ. Chỉ cần 30 phút đi bộ mỗi ngày, đi chúc Tết hay dạo xuân cũng giúp đốt cháy năng lượng dư thừa, hỗ trợ kiểm soát mỡ máu và tốt cho tim mạch.

Thứ ba, có uống thuốc đầy đủ. Đây là nguyên tắc đặc biệt quan trọng. Chuyên gia nhấn mạnh, “sức khỏe không nghỉ Tết”. Việc tự ý ngưng thuốc trong khi ăn uống không kiểm soát là hành động rất rủi ro, dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Uống thuốc đúng liều, đúng giờ chính là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất.

Cuối cùng, không chủ quan. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau ngực, khó thở, chóng mặt, đau bụng dữ dội sau bữa ăn thịnh soạn, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, không chần chừ hay tự điều trị tại nhà.

Bác sĩ Thành nhấn mạnh, đừng để sự chủ quan “xông đất” nhà bạn bằng một biến cố sức khỏe. Hãy kiểm soát mỡ máu để Tết này trọn vẹn yêu thương.