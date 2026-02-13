Vườn xuân bên trong công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM

Công viên số 1 Lý Thái Tổ chính thức mở cửa để người dân, du khách đến tham quan tối 25 tháng Chạp (12/2). Biểu tượng nổi bật khiến bất cứ ai đến đây cũng bồi hồi là đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước mắt đặt tại quảng trường hình tròn rộng 1.800 m² ở khu trung tâm công viên.
Tượng đài Giọt nước cao 6m, chu vi 13m, được chế tác từ inox gương. Bên trong giọt nước là hình ảnh trái tim – biểu tượng của sự tri ân, tình yêu thương. Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp và 360 ngọn nến nước.
Ban đêm, 360 ngọn nến cùng gần 1.000 điểm ánh sáng trên quảng trường tạo nên một không gian lung linh, như khu rừng ánh nến, tưởng niệm những người không may mắn trong đại dịch.
Đài tưởng niệm được thiết kế tỉ mỉ với 9 bậc cấp chia thành ba tầng. Tầng thấp nhất khắc hình 12 con giáp, tượng trưng cho dòng thời gian ghi nhớ từng số phận. Tầng giữa in hình những dấu chân đá, biểu trưng hành trình sống và ký ức còn lại. Ở tầng cao nhất, những bông hoa sen, sứ, cúc được khảm bằng đồng, thể hiện sự hóa thân, tiếp nối và hy vọng.
Từng chi tiết nhắc nhở về câu chuyện đã qua và hành trình hy vọng của tương lai.
Từng chi tiết nhỏ nhất tại công viên số 1 Lý Thái Tổ được tinh tế, tỉ mỉ kiến tạo, để lưu giữ ký ức đô thị TP.HCM bằng cả sự trân trọng và nhân văn. Các biệt thự cổ trong công viên được tôn tạo, mở ra những không gian triển lãm, thư viện… cho sinh hoạt cộng đồng.
Rất nhiều không gian mở dành cho các hoạt động thể thao, vui chơi, thư giãn của người dân.
Toàn bộ hệ cây xanh, đặc biệt là cây cổ thụ trong công viên được giữ gìn, chăm chút.
Ngoài các hạng mục kiến thiết tại công viên, người dân TP.HCM còn có thêm một không gian Hội hoa xuân Bính Ngọ trên toàn bộ diện tích hơn 4ha, với gần 30.000 cây và chậu hoa, trái… tổ chức thành 12 tiểu cảnh mang đậm bản sắc Tết.
Không gian hội hoa Xuân bên trong công viên vừa hoàn thiện.
Vườn mai rực rỡ thu hút khách đến vui Tết. Công viên số 1 Lý Thái Tổ được thi công trong hơn 90 ngày đêm, có thời điểm, đơn vị đầu tư đã huy động khoảng 500 công nhân và gần 20 kỹ sư làm việc liên tục.
Vườn dừa trĩu quả nổi bật giữa công viên.
Hoa xuân rực rỡ với các loại hoa kiểng đặc trưng Tết phương Nam.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một trong 9 dự án trọng điểm, hiện thực hóa định hướng đưa mảng xanh và không gian cộng đồng trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển siêu đô thị của TP.HCM giai đoạn mới.
Việc hồi sinh không gian rộng 4,3 ha giữa lòng thành phố bị hoang hóa nhiều năm, thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc kiến tạo môi trường sống bền vững cho người dân.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một lát cắt trong chiến lược dài hạn của TP.HCM - phát triển hiện đại song hành mở rộng không gian công cộng, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo tồn ký ức và củng cố bản sắc “thành phố nghĩa tình".