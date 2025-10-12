Làng đào Nhật Tân tan hoang sau lũ

Lũ lụt sau bão đã nhấn chìm hàng chục hec-ta trồng đào, cúc họa mi của các làng hoa nổi tiếng ven sông Hồng, Hà Nội. Khi nước rút, khung cảnh nơi đây trở nên tan hoang, úa nát.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 11/10, nước lũ bắt đầu rút, song lớp bùn non dày đặc vẫn phủ kín khu vực này.
Những luống cúc họa mi chết trắng khi chỉ hơn chục ngày nữa là đến thời điểm cắt bán phục vụ dịp lễ 20/10.
Rễ bị ngâm nước bùn nhiều ngày, dẫn đến thối rễ hàng loạt, lá vàng úa, rụng khắp vườn.
Một khu vườn tại khu vực trũng thấp, toàn bộ gốc đào và hoa màu đã chết trắng.
Từng gốc đào thối rữa được người dân chặt bỏ, chuẩn bị trồng lại cho vụ mới.
“Năm ngoái, bão Yagi đã khiến toàn bộ vườn đào của gia đình tôi mất trắng. Năm nay, thêm 500 gốc đào nữa cũng hư hại hết. Thiên tai đến thì đành chịu, giờ chỉ biết khẩn trương trồng lại để kịp vụ mới,” chủ vườn đào Huệ Đinh chia sẻ.
Vừa nhổ bỏ những gốc đào khô héo, ông Bình (người trồng đào Nhật Tân) cho hay: “Nhà tôi trồng cả đào lẫn cúc họa mi, năm nay nước lũ không cao bằng năm trước nhưng ngập suốt hơn hai tuần. Giờ không đốt đi thì không được, cây chết để lại sinh nấm mốc, mầm bệnh, hại cả đất, ảnh hưởng đến vụ sau”.
Những thân cây mảnh mai, từng vươn mình chờ ngày đơm nụ, giờ gãy rạp, thối rữa trong bùn lầy khiến người nông dân không khỏi xót xa.
Từng gốc cây chết trắng được người dân nhanh chóng nhổ bỏ, cải tạo đất để kịp xuống giống vụ hoa màu ngắn ngày, mong gỡ gạc lại phần nào thiệt hại.
Người dân gom những cành đào, gốc họa mi, chở ra điểm tập kết để đốt.
Nhìn những cành hoa kho cháy, họ lại không khỏi trăn trở về tương lai bấp bênh của người nông dân đang phải oằn mình trước thiên tai ngày càng khắc nghiệt và khó lường.
"Châm lửa đốt từng cành đào, gốc cây mình từng chăm thì xót xa lắm, nhưng thiên tai làm sao tránh được...", ông Bình nói.