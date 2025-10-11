Theo chân bộ đội vào vùng 'tâm lũ' ở Hà Nội, cứu trợ gần 6.000 người bị cô lập

Sáng 11/10, xã Trung Giã (Hà Nội) vẫn ngập sâu trong biển nước. Sự cố sạt lở nền đường sắt Hà Thái đoạn đi qua thôn Thống Nhất, thôn Trung Kiên, thôn Đo đã khiến nước tràn ồ ạt vào khu dân cư, biến nhiều khu vực thành những "ốc đảo" nhỏ, bị cô lập hoàn toàn. Theo lãnh đạo xã Trung Giã, số hộ bị ngập và cô lập tại 18 thôn là khoảng 4.041 hộ với hơn 16.400 nhân khẩu.
Tuyến đường huyết mạch dẫn vào UBND xã Trung Giã hoàn toàn bị nhấn chìm và chia cắt bởi dòng nước lũ. Việc giao thông bị tê liệt gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ và cung ứng nhu yếu phẩm.
Để đối phó với tình hình ngập lụt nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động 8 xe tải quân sự chuyên dụng và 18 xuồng máy các loại cho riêng xã Trung Giã. Các đơn vị quân đội như Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12 và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã tiếp cận, hỗ trợ người dân di chuyển và tiếp tế lương thực.
Tại kho tập kết, các chiến sĩ khẩn trương bốc dỡ và chất xếp hàng trăm suất lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm lên xe tải Kamaz. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi tiến vào vùng ngập lụt.
Chiếc xe tải Kamaz hùng hậu vượt qua các đoạn đường đang ngập sâu, đưa hàng cứu trợ đến UNBND xã Trung Giã. Trước đó, tại các khu vực ngập cả mét nước, mọi phương tiện giao thông thông thường như xe máy, ô tô, hay xe tải dân dụng đều không thể di chuyển.
Những phương tiện quân sự chuyên dụng trở thành lực lượng chủ lực, đóng vai trò then chốt trong việc tiếp cận, vận chuyển nhu yếu phẩm và sơ tán khẩn cấp gần 6.000 người dân đang bị cô lập tại đây.
Tại UBND xã Trung Giã, hàng hóa được tình nguyện viên và lực lượng hỗ trợ chia nhỏ theo khẩu phần tiêu chuẩn cho từng hộ dân. Mỗi túi cứu trợ bao gồm: 3 gói mì tôm, 1 hộp sữa, 1 gói lương khô và 4 chai nước cho một gia đình sử dụng trong một ngày, đảm bảo tính thiết yếu và đủ nhu cầu sinh hoạt.
Các túi hàng đã được phân loại tiếp tục được chuyển lên xe tải quân sự chuyên dụng để phân phát trực tiếp tại các thôn.
Vượt qua các đoạn đường ngập sâu, xe cứu hộ lần lượt di chuyển qua thôn Thống Nhất, thôn Trung Kiên, thôn Đo, thuộc xã Trung Giã, trao nhu yếu phẩm tới tay người dân.
Ông Nguyễn Kim Vĩnh- người dân thôn Trung Kiên xúc động: "Tôi rất mừng khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới đây hỏi thăm, động viên bà con. Hôm nay lực lượng quân đội lại làm hết sức mình, giúp chúng tôi có thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt. Bà con nhân dân Trung Giã rất cảm kích".
Đại úy QNCN Đoàn Văn Điểm (Lữ đoàn 971, Tổng cục Hậu cần - Kỹ Thuật) chia sẻ: "Toàn đơn vị chúng tôi duy trì ứng trực 100% quân số những ngày này. Bất kể khi nào Nhân dân cần là chúng tôi có mặt. Nhiệm vụ của các chiến sĩ là một chu trình hỗ trợ toàn diện, bao gồm vận chuyển nhu yếu phẩm, đưa bà con sơ tán an toàn và sau đó là giúp người dân dọn dẹp nhà cửa khi nước rút. Bà con khó khăn thì quân đội chúng tôi chấp nhận đối diện khó khăn cùng".