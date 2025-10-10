Đường sắt vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đồng bào vùng bão lũ

(VTC News) -

Thực hiện công điện của Thủ tướng về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) triển khai hoạt động vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ gửi đến đồng bào vùng bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo (VNR) cho biết, ngành Đường sắt sẽ chỉ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với các cơ quan, đơn vị này để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục tiếp nhận và gửi hàng cứu trợ.

Đường sắt vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí.

Công tác tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa được tổ chức tại các ga đầu mối đủ điều kiện trên mạng lưới đường sắt quốc gia như: Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… Hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển đến các ga Giáp Bát và ga Hà Nội.

Chương trình vận chuyển miễn phí được thực hiện từ ngày 10/10/ cho đến khi có thông báo mới. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, xếp dỡ và phân phối hàng hóa, nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng bão lũ.