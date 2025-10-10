Lũ vẫn ở mức rất cao, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh không được chủ quan

(VTC News) -

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường vừa ký ban hành Công điện về việc đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ, gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Hàng trăm hộ dân tại các vùng trũng của 4 xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã và Thư Lâm (Hà Nội) bị nước lũ nhấn chìm.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11, trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ xảy ra lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử. Cụ thể, đỉnh lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy lúc 3h ngày 8/10 là 29,9m, vượt lịch sử năm 2024 khoảng 1,09m; tại Phúc Lộc Phương lúc 21h ngày 9/10 là 9,98m, vượt lịch sử năm 2024.

Đỉnh lũ sông Thương tại Hữu Lũng lúc 14h ngày 8/10 là 24,31m, vượt lịch sử năm 1986, tại Phủ Lạng Thương lúc 3h ngày 9/10 là 7,6m, vượt lịch sử năm 1986; lũ sông Cà Lồ tại Mạnh Tân lúc 4h ngày 10/10 đo được là 9,75m, vượt lịch sử năm 2024.

Công điện cũng nêu rõ, hệ thống đê đã xảy ra 43 sự cố uy hiếp đến an toàn chống lũ. Nhiều tuyến đê phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn. Đó là các tuyến đê Chã, Hà Châu (Thái Nguyên), đê TP Thái Nguyên, đê tả, hữu Cầu, hữu Thương, đê tả Thương - Dương Đức, đê hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 20km.

Hiện lũ trên các sông vẫn duy trì ở mức rất cao (dao động ở mức đỉnh hoặc có rút nhưng rất chậm); mực nước lúc 8h/10/10 trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương là 9,91m, sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 7,5m, sông Cà Lồ tại Mạnh Tân là 9,73m.

Để đảm bảo an toàn đê điều, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; đồng thời tiếp tục huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu.

Tư lệnh ngành Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê; chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ của đê.