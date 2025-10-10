Lật xuồng cứu hộ giữa dòng lũ ở Lạng Sơn, 7 cán bộ được cứu an toàn

(VTC News) -

Ngày 10/10, Công an xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa cứu sống 7 người trong vụ lật thuyền khi đi cứu hộ trên địa bàn xã. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 9/10, tại khu vực Cầu 10, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Các cán bộ được đưa vào bờ an toàn.

Thời điểm trên, chiếc thuyền gặp nạn có 7 cán bộ đang vận chuyển đồ nhu yếu phẩm để cứu trợ các hộ dân bị cô lập do mưa lũ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng và người dân địa phương nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn. Sau gần một giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn, toàn bộ 7 người trên xuồng được đưa vào bờ an toàn.

Theo Công an xã Hữu Lũng, nhóm người gặp nạn đều là cán bộ, chiến sĩ và lực lượng cứu hộ địa phương đang làm nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp trong đêm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến 2 người bị thương, hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng do sập nhà, sạt lở đất và ngập úng.

Nhiều địa phương như Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt… ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Ngày 10/10, nước bắt đầu rút, người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa sau cơn lũ.

Hơn 1.000 ha hoa màu chìm trong nước, 80 ha cây ăn quả và 4 ha rừng bị gãy đổ. Toàn tỉnh có 9 cơ sở giáo dục hư hại, 153 điểm giao thông bị sạt lở hoặc ngập lụt, khối lượng đất đá sạt trượt ước tính hơn 20.000 m³.

Một số cây cầu, ngầm và tuyến đường bị cuốn trôi, chia cắt nhiều khu dân cư. Một số xã mất điện, liên lạc gián đoạn.

Đến tối 9/10, mực nước lũ tại Vân Nham và Hữu Lũng bắt đầu rút nhưng chậm. Nhiều nơi nước vẫn ngập ngang ngực, thậm chí gần lút mái nhà.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ, các đoàn thiện nguyện đang khẩn trương vận chuyển lương thực, nước uống đến vùng bị cô lập, đồng thời di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn.