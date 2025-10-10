CSGT Bắc Ninh vượt lũ cứu hai sản phụ và con nhỏ giữa vùng ngập sâu

(VTC News) -

Sáng 10/10, tại thôn Nghĩa Vũ (phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh), nước lũ dâng cao, giao thông bị cô lập, cuộc sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Giữa dòng nước cuồn cuộn, những chiến sĩ Cảnh sát giao thông Bắc Ninh vẫn bám trụ, vừa cứu hộ, vừa điều tiết giao thông, giúp người dân an toàn vượt qua mưa lũ.

Lực lượng chức năng tiếp cận sản phụ và đưa đến nơi an toàn.

Khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngập sâu, lực lượng CSGT Bắc Ninh nhận được tin báo khẩn về hai sản phụ mắc kẹt trong vùng lũ. Ngay lập tức, tổ công tác chuẩn bị xuồng cứu hộ, áo phao, dụng cụ y tế, vượt qua dòng nước xiết để tiếp cận nhà dân.

Hai sản phụ là chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1995) - mẹ bé Chu Nhã Uyên, mới 10 ngày tuổi (sinh ngày 1/10/2025), và chị Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 2000) - mẹ bé Nguyễn Khánh Vy, chưa đầy một tháng tuổi (sinh ngày 16/9/2025). Khi nước dâng sát cửa, gia đình các chị kêu cứu trong tâm trạng lo lắng tột độ.

"Tôi sợ hãi vì nước lên nhanh quá, chỉ sợ con lạnh và ốm. Thấy các anh CSGT mặc áo phao, bì bõm lội nước vào nhà, tôi xúc động lắm. Nhờ có các anh, mẹ con tôi mới được an toàn”, chị Thuỷ nghẹn ngào nói.

CGST Bắc Ninh vượt lũ, hỗ trợ hai sản phụ và con nhỏ đến nơi an toàn

Cùng chung cảm xúc, chị Nguyễn Thị Khánh Vân chia sẻ: “Trời hửng nắng nhưng nước vẫn cao, chảy xiết. Khi thấy các anh công an tới, tôi mừng đến rơi nước mắt. Họ bế con tôi, dặn dò giữ ấm và trấn an liên tục. Tôi thật sự biết ơn vì sự tận tâm và dũng cảm của các anh".

Trung tá Hoàng Văn Thuận, cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh - người trực tiếp tham gia cứu hộ, cho biết, khi nhận thông tin hai sản phụ trong vùng ngập sâu, đơn vị xác định đây là tình huống cấp bách. Cả tổ công tác đều nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. Đó là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của mỗi người chiến sĩ công an nhân dân.

Lực lượng CGST vào tận nhà giải cứu người già, trẻ em.

Sau hơn một giờ di chuyển giữa dòng nước xiết, hai mẹ con chị Thuỷ và chị Vân được đưa đến nơi an toàn, chăm sóc y tế và nghỉ ngơi trong khu tạm trú. Ngay sau đó, các chiến sĩ CSGT tiếp tục quay lại hiện trường hỗ trợ người dân vận chuyển nhu yếu phẩm, di dời tài sản và túc trực sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Không chỉ nỗ lực hỗ trợ người dân trong tỉnh, lực lượng CSGT Bắc Ninh còn trực tiếp tham gia cứu hộ tại tâm lũ Lạng Sơn. Nhận được tin hơn 60 người dân xã Vân Nham (tỉnh Lạng Sơn), trong đó nhiều trẻ em bị cô lập giữa vùng nước xiết, Phòng CSGT Bắc Ninh điều động người và phương tiện vượt hàng chục cây số tới hiện trường phối hợp cứu nạn.

Cảnh sát giao thông Bắc Ninh hỗ trợ người dân chạy lũ.

Bằng kinh nghiệm và lòng quả cảm, các chiến sĩ Bắc Ninh đưa toàn bộ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm an toàn, tiếp tế lương thực, nước uống và thuốc men cho các hộ còn mắc kẹt.