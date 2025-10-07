Đại uý công an lao mình xuống dòng lũ dữ, cứu người đàn ông mắc kẹt trong ô tô

(VTC News) -

Khoảng 13h30 ngày 7/10, khi vừa tan ca trở về nhà tại phố Kim Đồng, phường Thục Phán (tỉnh Cao Bằng), Đại uý Hoàng Quang Diệu, Phó Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một ô tô con đang bị dòng nước lũ cuốn trôi ngay trước cửa nhà.

Đại uý Hoàng Quang Diệu dũng cảm cứu người và ô tô bị cuốn trôi giữa dòng lũ.

Trên xe có một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở ghế lái, hoảng loạn, không thể tự thoát ra ngoài. Trước tình huống nguy hiểm, anh Diệu lập tức chạy vào nhà lấy áo phao rồi lao mình xuống dòng nước xiết, bơi đến vị trí chiếc xe.

Đại uý Diệu nhanh chóng mặc áo phao cho người bị nạn, trấn an tinh thần nạn nhân, đồng thời cùng người dân xung quanh hỗ trợ đẩy xe ra khỏi khu vực ngập sâu, đến nơi an toàn.

Do mưa lớn, nhiều nơi ở tỉnh Cao Bằng bị ngập lụt nghiêm trọng. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hoà ký công văn yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác di dời, sơ tán người dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối, bờ suối, khe núi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Các xã cần ưu tiên sơ tán khẩn cấp: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Lâm, Lý Bôn, Nam Quang, Hòa An, Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, Phục Hòa và các điểm nguy cơ cao khác.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục duy trì, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, ứng trực 24/24 để kịp thời hỗ trợ các địa phương khi có tình huống khẩn cấp.