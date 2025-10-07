Hà Nội có 90 điểm úng ngập

(VTC News) -

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến 8h ngày 7/10, trên địa bàn thành phố có 90 điểm ngập sâu từ 10-30 cm.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Ban Duy tu chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ triển khai theo các phương án đã được Sở Xây dựng chỉ đạo. Ngoài ra, còn rất nhiều vị trí dưới 10cm, Ban Duy tu chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục theo dõi, cập nhật

Một điểm ngập sâu được đặt biển cảnh báo.

Trước đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 11, giảm thiểu úng ngập cho khu vực Kẻ vẽ - Resco- Ciputra - Ngoại giao đoàn - Tây Hồ Tây, Sở Xây dựng chỉ đạo thực hiện đấu nối các tuyến cống thoát nước để phân lưu dòng chảy từ lưu vực sông Nhuệ (qua trạm bơm Cổ Nhuế đang bị quá tải) về sông Tô Lịch qua cửa điều tiết Nghĩa Đô bằng việc đấu nối.

Sau khi đấu nối đã phát huy hiệu quả giúp các khu giảm độ sâu ngập khi có mưa lớn, giao thông đi lại được, thoát nhanh sau khi hết mưa. Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu cải tạo mương Thụy Phương, lắp đặt thêm các trạm bơm dã chiến, di động để đảm bảo thoát nước cho khu vực; tiệp tục đôn đốc Ban quản lý xây dựng dân dụng, phường đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường Dt3 để đấu nối thoát nước về trạm bơm Cổ Nhuế, giải quyết úng ngập cho khu vực.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cập nhật các điểm ngập úng như sau:

Lưu vực sông Tô Lịch: Thụy Khuê (trường Chu Văn An - Dốc La Pho), Mạc Thị Bưởi, Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Bùi Xương Trạch (số nhà 49 đến 93 Bùi Xương Trạch), Huỳnh Thúc Kháng (ngã ba Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng), Thành Công (trước trụ sở UBND phường); Láng Hạ - Thái Hà...

Lưu vực sông Nhuệ: Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (quảng trường Sân vận động Mỹ Đình), Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau tòa nhà KeangNam), đường Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện lực), Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19-8), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm).

Nguyễn Trãi (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn-bên chẵn làn xe buýt), Quan Nhân, Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê), Yên Nghĩa (từ Bên xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), Phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát, Lê Lợi - Trần Hưng Đạo ( khu vực xung quang chợ Hà Đông), đường Quyết Thắng, Tô Hiệu (trước chi cục thuế và tòa nhà HUD3), quốc lộ 6 (đoạn tổ dân phố 1+4 phường Yên Nghĩa), Khu TT18, Phú La…

Lưu vực Long Biên: Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm), Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị AEON Mall), Cổ Linh (trước và đối diện Trường THCS Long Biên), gầm cầu chui xe lửa phố Thiên Đức...