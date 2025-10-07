Đóng

Hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ở Bắc Bộ ngập sâu

(VTC News) -

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Hồng Thắm
