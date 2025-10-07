+
Hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ở Bắc Bộ ngập sâu
(VTC News) -
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Tin mới
Lịch cúp điện hôm nay ngày 8/10/2025 tại Quảng Ngãi
17:31 07/10/2025
Cần biết
Hành trình 'Rước Yêu Thương': Thắp sáng Trung thu từ cao nguyên đến thành thị
17:20 07/10/2025
Giáo dục
Cảnh tượng ám ảnh ở Hà Nội: Phố thành sông, người dân vật vã trong biển nước
17:20 07/10/2025
VTC NEWS TV
Gần 14.000 khách hàng ở Hà Nội mất điện do ngập úng
17:01 07/10/2025
Thị trường
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 gây thiệt hại ban đầu 50 tỷ đồng
16:58 07/10/2025
Tin nóng
Công an Hà Nội làm việc với Shark Bình
16:49 07/10/2025
Bản tin 113
Viêm loét dạ dày: Thông tin bệnh học tổng quan từ A-Z
16:45 07/10/2025
Sức khỏe
Mỹ nhân Trung Quốc được ví như 'tiên nữ hạ phàm' là ai?
16:39 07/10/2025
Sao thế giới
Phố trung tâm Thái Nguyên chìm trong biển nước, có nơi ngập gần nóc tầng một
16:38 07/10/2025
Tin nóng
Hà Nội còn 106 vị trí úng ngập, có nơi sâu tới 1m, xe không thể đi lại
16:31 07/10/2025
Tin nóng
Sức bật giá trị của bất động sản mặt tiền hướng sông tại Huế
16:26 07/10/2025
Dự án
Lịch cúp điện hôm nay ngày 8/10/2025 tại Thành phố Huế
16:25 07/10/2025
Cần biết
Mẹ vợ tuyển thủ Malaysia bị bắt trong đường dây làm giả hộ chiếu
16:23 07/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Bộ trưởng Malaysia: Án phạt của FIFA ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước
16:16 07/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Ba sản phẩm gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
16:10 07/10/2025
Tin tức
XSMB 7/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/10/2025
16:10 07/10/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 7/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/10/2025 - Xổ số Power 6/55
16:10 07/10/2025
Xổ số
Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng kho dự trữ dầu
16:05 07/10/2025
Thế giới
Mưa lớn biến Mỹ Đình thành biển nước, dân trả trăm nghìn thuê kéo xe qua điểm ngập
16:04 07/10/2025
Thị trường
EVN hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 - Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng
16:00 07/10/2025
Kinh tế
Sự thật xấu xí về nguồn gốc bó hoa cưới của cô dâu
16:00 07/10/2025
Chuyện bốn phương
Học sinh xúc phạm giáo viên, bạn bè có thể bị cách ly khỏi trường học
15:55 07/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Bảng giá xe Blade 110 mới nhất tháng 10/2025
15:52 07/10/2025
Thị trường
TP.HCM chốt phương án xử lý hơn 9.000m² khu 'đất vàng' Thương xá Tax
15:49 07/10/2025
Bất động sản
Đội tuyển Malaysia đá hết vòng loại Asian Cup 2027 mới bị xử thua?
15:46 07/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
15:44 07/10/2025
Tin nóng
Thái Nguyên nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất, nhiều nơi cảnh báo 'tím'
15:38 07/10/2025
Thời tiết
Mua nhà hình thành trong tương lai: Cần chọn mặt chủ đầu tư để gửi tiền
15:36 07/10/2025
Kinh tế
Lũ dâng cao 'không kịp trở tay', người dân Thái Nguyên lên mạng cầu cứu
15:35 07/10/2025
Tin nóng
Giành lại sự sống cho cụ ông 95 tuổi đột quỵ liệt toàn thân
15:24 07/10/2025
Tin tức