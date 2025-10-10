Thái Nguyên sau lũ lịch sử: Xe tải, máy xúc chạy rầm rập dọn núi rác

Chiều 10/10, trung tâm tỉnh Thái Nguyên không còn cảnh nước ngập lênh láng.
Thế nhưng, thay cho biển nước là từng đống rác thải khổng lồ ngổn ngang, lớp bùn nâu đặc sệt phủ kín mặt đường và mùi ẩm mốc nặng nề bao trùm khắp các khu phố.
Trên nhiều tuyến đường thuộc phường Gia Sàng, phường Phan Đình Phùng,... hàng chục xe tải, máy xúc được chính quyền huy động làm việc không ngừng nghỉ.
Khi nước rút, khung cảnh hiện ra khiến ai đi qua cũng không khỏi xót xa, phố xá bừa bộn, tường nhà loang lổ vết bùn, đồ đạc vương vãi khắp nơi. “Bùn dày đến mắt cá chân, rác thì chất thành từng đống lớn. Phải dùng máy xúc mới gom kịp”, một công nhân môi trường chia sẻ.
Đến cuối buổi chiều, các chuyến xe tải vẫn nối đuôi nhau chở từng gàu rác, từng lớp bùn rời khỏi trung tâm.
Những dãy nhà mặt phố, nơi từng chìm trong biển nước cao tới nửa tầng nay mở cửa phơi nắng, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống.
Chủ cửa hàng, nhân viên, người dân quanh khu vực đều tất bật lau chùi, sắp xếp lại đồ đạc.
Trước cửa một hộ gia đình tại tổ 24, phường Phạn Đình Phùng, bàn ghế, chậu cây, tủ lạnh, sách vở ướt sũng được chất thành đống, nước nhỏ từng giọt xuống mặt đường.
“Mất trắng gần hết. Coi như vài năm làm lụng trôi theo dòng nước”, một người dân sinh sống tại phường Phan Đình Phùng chia sẻ.
Theo ghi nhận, tại các con đường như Cách Mạng Tháng Tám, Gia Sàng, Lương Ngọc Quyến,... bùn non phủ dày bám vào sàn nhà, tủ lạnh, bàn ghế, khiến việc vệ sinh trở nên cực kỳ khó khăn.
"Khi nước vừa rút, người dân lập tức bắt tay vào dọn dẹp để tránh cảnh bùn khô cứng bám chặt, gây khó hơn cho việc vệ sinh. Thế nhưng, lớp bùn dày đặc cùng đủ loại rác trôi từ khu dân cư, cống rãnh và dòng chảy đổ về khiến việc thu gom, rửa trôi diễn ra rất chậm và vất vả", bà Loan, ở phường Phan Đình Phùng nói.
Người dân cùng lực lượng chức năng dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường phố để ổn định cuộc sống.
Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, tổng thiệt hại do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra đã lên tới hơn 2.100 tỷ đồng.
Toàn tỉnh có 5 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương, gần 200.000 ngôi nhà chịu ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.