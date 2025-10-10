Nước rút, người Thái Nguyên đau xót nhìn hàng trăm ô tô phủ bùn, chết máy sau lũ

Sáng 10/10, khi nước lũ ở nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Thái Nguyên bắt đầu rút, hàng loạt ô tô ngập sâu suốt ba ngày qua dần lộ ra.
Những chiếc xe phủ kín bùn đất, nằm lẫn trong đống rác và vết bùn vàng loang lổ tạo nên khung cảnh xót xa sau trận lũ lịch sử.
Tại phường Phan Đình Phùng, bãi giữ xe của một doanh nghiệp xây dựng vốn được xem là “điểm cao nhất” trong khu dân cư giờ cũng chịu chung số phận.
Theo chia sẻ của một người dân sinh sống gần khu vực này, lúc nước dâng, tất cả mọi người trong tổ dân phố đều nghĩ ở đây an toàn, ai ngờ ngập quá nóc. "Gần 40 chiếc, từ xe nhỏ đến xe sang, đều nằm im suốt mấy ngày, giờ mở cửa ra là bùn tràn vào hết”, người này nghẹn giọng chia sẻ.
Trên các tuyến đường quanh phường Phan Đình Phùng, nhiều người dân đau xót khi thấy xe của mình phủ kín bùn hoặc nằm nghiêng bên vệ đường.
Một số chủ xe trở lại kiểm tra, cố khởi động nhưng bất thành. Anh T.Đ.D., trú tại phường Phan Đình Phùng cho biết: “Xe tôi để trong nhà kho, kê lên gạch mà vẫn ngập. Giờ nội thất bùn đầy, điện tử hỏng hết. Cứ nghĩ tránh được, ai ngờ lũ lên nhanh quá, không kịp trở tay".
Cách đó không xa, khu vực Xuân Hoà – nơi nhiều người gửi xe tránh ngập cũng ngổn ngang bùn đất.
Hàng chục chiếc ô tô xếp thành hàng, vệt bùn bám dày đặc lên thân, kính và cả bên trong khoang lái.
Chị L.H.N. đứng lặng trước chiếc xe màu trắng không còn khởi động được, giọng chùng xuống. “Xe mới mua hơn năm, nước lên từng bậc thềm mà không nghĩ lại cao đến vậy. Giờ cứu hộ họ quá tải, chưa tới được, tôi chỉ biết lau tạm, đợi họ đến kéo đi”, chị N. chia sẻ.
Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến phố trung tâm như Bắc - Nam, Hoàng Ngân, Cách mạng Tháng Tám,… nước đã rút gần hết nhưng bùn non phủ dày.
Hàng trăm ô tô từ xe bình dân đến xe sang đều bị ngâm trong nước sâu 2–3 mét. Một số xe bị vỡ kính, bùn đất tràn vào nội thất, có xe bị trôi đi hàng chục mét.
Theo chia sẻ của một chủ một gara trên đường Bắc Kạn, từ hôm qua đến sáng nay (10/10), gara của anh đã tiếp nhận gần 30 xe bị ngập nặng. “Phần lớn hỏng toàn bộ hệ thống điện, nội thất mục, sửa xong chi phí có thể bằng nửa giá xe. Nhiều chủ chấp nhận bỏ vì sửa không đáng nữa”, chủ gara nói.
Hiện các đơn vị cứu hộ tại Thái Nguyên đang hoạt động hết công suất nhưng vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu.
Một số chủ xe phải thuê xe kéo từ Hà Nội lên, chi phí vài triệu đồng mỗi chuyến.