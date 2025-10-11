Xót xa hình ảnh trường học ở Thái Nguyên tan hoang sau bão lũ
Trận lũ lịch sử khiến hầu hết hệ thống máy móc, thiết bị, giảng đường...của trường Tiểu học Trưng Vương (phường Thái Nguyên) ngập trong bùn đất, hư hỏng nặng.
Thái Nguyên tan hoang sau cơn lũ lịch sử.
"Chỉ mấy tháng trước, trường vừa sửa lại dãy nhà 3 tầng 18 phòng học. Phụ huynh còn chung tay trang trí, sắm sửa thiết bị để học sinh đón năm học mới. Bão đến khiến tất cả đổ nát trong chốc lát. Hàng trăm quyển sách, vở và chăn gối của học sinh bị chôn vùi trong bùn đất", Bà Mai bật khóc nói.
Khu vực nhà ăn và phòng bếp của trường ngập trong nước đục. Dụng cụ nấu ăn (nồi niêu, bát đĩa) xỉn màu, dính cặn bẩn.
Đại diện nhà trường cho biết: "Sau bão Matmo, toàn bộ tầng 1 của 3 dãy lớp học chính bị ngập sâu. Nhà của 50 cán bộ, giáo viên cũng bị lụt nghiêm trọng. Đến 8h ngày 9/10, nước trong sân trường còn khoảng 50 cm, điện và nước sạch đều bị cắ. Nhà trường đang tận dụng lượng nước còn lại để rửa bùn đất trong 12 phòng học tầng 1 và vận chuyển thiết bị hư hỏng".