Trường ở Hà Nội cho học sinh học online suốt 10 ngày vì ngập

(VTC News) -

Chị Dương Kiều Vân (phụ huynh có con học tại trường trường Tiểu học Tây Mỗ cho biết), từ 1/10 đến nay, toàn trường chuyển sang học trực tuyến. Ban ngày, giáo viên giao bài tập, phụ huynh in đề để các con tự làm. Buổi tối, các con mới học online khoảng một tiếng. Thời gian này, học sinh được học kiến thức mới, chữa bài tập về nhà và một số hoạt động tương tác với giáo viên.

“Con rất mong chờ ngày được đến trường để gặp bạn bè. Ngày nào con cũng hỏi bao giờ được đi học lại", Chị Vân nói.

Lý do học sinh vẫn học online là vì khuôn viên trường vẫn bị ngập, nước chưa rút hết. Ngoài ra, nhiều học sinh và giáo viên của trường sinh sống tại các khu vực ngập sâu trên địa bàn, việc đi lại và sinh hoạt vẫn còn khó khăn.

Sân trường Tiểu học Tây Mỗ (Hà Nội) chìm trong nước. (Ảnh: NTCC)

Trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News, cô Nguyễn Thanh Hà - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tây Mỗ cho hay, trận mưa lớn ngày 30/9 khiến nước tràn vào tầng một các phòng học. Sân trường và đường vào trường ngập sâu đến 1m. Trường đã kê cao, bảo quản các vật dụng và sách vở của học sinh, song không tránh khỏi hư hỏng.

Nước rút, trường huy động giáo viên, phụ huynh và nhiều lực lượng cùng tổng vệ sinh khuôn viên. Hoạt động khó khăn nhất là vét bùn, dọn đất cát trong lớp học, hành lang và sân trường. Đến chiều 10/10, công tác khắc phục đã hoàn tất, sẵn sàng đón học sinh trở lại vào Thứ 2 tuần tới.

Trường Tiểu học Tây Mỗ phối hợp cùng phụ huynh, học sinh khắc phục thiệt hại sau bão (Ảnh: NTCC)

“Trong quá trình học online, nhiều thầy cô ở khu vực ngập sâu, mất điện, phải đến nơi có điện để dạy. Ban ngày phụ huynh đi làm, nên các lớp trực tuyến thường được tổ chức vào buổi tối. Có giáo viên dạy xong phải lội nước về giữa đêm. Nhiều phụ huynh nói con mong được đến trường để gặp bạn bè", nữ hiệu trưởng nói.