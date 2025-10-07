Nhiều trường học Hà Nội thông báo đi học lại sau mưa ngập

Hệ mầm non của Hệ thống giáo dục Alaska cho biết căn cứ vào tình hình thời tiết, ngày 8/10, trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp. Hiện tại, toàn bộ cơ sở vật chất đã được nhà trường rà soát, vệ sinh và chuẩn bị sẵn sàng để đón các con trở lại sau 2 ngày bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11.

Trong trường hợp thời tiết có diễn biến bất thường, trường sẽ cập nhật thông tin trước 6h ngày 8/10. "Nếu học sinh không thể đến trường do điều kiện thời tiết tại khu vực sinh sống hoặc giao thông không thuận tiện, gia đình chủ động xin nghỉ để nhà trường nắm bắt và có biện pháp hỗ trợ phù hợp khi con đi học trở lại", thông báo của trường nêu.

Hà Nội mưa lớn gây ngập úng, nhiều trường thông báo nghỉ học từ sáng 7/10. (Ảnh: Trần Hiền)

Trường Tiểu học và THCS FPT (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy) thông báo ngày 8/10, học sinh trở lại trường học tập trực tiếp theo thời khóa biểu.

Tuy nhiên, nhà trường sẽ liên tục theo dõi và cập nhật tình hình thời tiết để điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp với diễn biến thực tế và hướng dẫn từ các cơ quan chức năng.

Sau hai ngày cho trẻ học online, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn (phường Nghĩa Đô) nhận định thời tiết Hà Nội tuy vẫn còn mưa nhưng lượng mưa đã giảm dần, tình trạng ngập úng đang từng bước được cải thiện. Vì vậy, học sinh dự kiến đi học trực tiếp từ ngày 8/10.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, trong trường hợp mưa lớn kéo dài trong đêm hoặc sáng sớm gây ngập úng cục bộ, nhà trường sẽ điều chỉnh hình thức học tập trước 6h sáng 8/10.

Tương tự, trường Tiểu học Kim Giang (phường Định Công), trường Mầm non Unetkids (phường Nhân Chính), THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài) cũng đón học sinh trở lại trường vào ngày mai.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh cho biết hiện vẫn chưa nhận thông báo về kế hoạch học tập ngày mai từ nhà trường. Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa) cho biết theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội tiếp tục có mưa to đêm nay và sáng mai. Vì vậy, nhà trường sẽ thông báo hình thức học tập trước 6h sáng mai.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến 13h30 ngày 7/10, thành phố có 30 trường bị ngập nước vào sân trường và lớp học, cụ thể như sau:

Trước đó, sở đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động trong công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, phòng chống bão.

Các trường cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Các đơn vị rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú…; khơi thông, gia cố kịp thời để phòng ngập úng, sạt lở.

Trường học thực hiện nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về sở để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, sở đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời có những xử lý tình huống, linh hoạt trong dạy và học, chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.