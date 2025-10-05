Lo ngại mưa to do bão số 11, một số trường ở Hà Nội chuyển sang học trực tuyến

Trước diễn biến của bão số 11, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các trường chủ động phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, trong đó có thể cho học sinh tạm nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến nếu cần thiết.

Trường THPT Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) đã ra thông báo tạm dừng học trực tiếp trong hai ngày 6 và 7/10, chuyển sang học trực tuyến theo thời khóa biểu hiện hành để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường. Đại diện trường cũng cho biết sẽ thông báo lịch học trực tiếp trở lại khi thời tiết ổn định.

Nhiều trường phổ thông khác cũng nhanh chóng gửi thông báo tới phụ huynh, đề nghị phối hợp chuẩn bị thiết bị và đường truyền ổn định để quá trình học trực tuyến diễn ra nghiêm túc, hiệu quả. Tuy nhiên, quyết định cho học sinh nghỉ học hay học online có sự khác nhau giữa các khu vực và từng cấp học.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Hà Nội sau cơn bão số 10 vừa qua.

Một phụ huynh ở quận Cầu Giấy cho biết, trường THCS của con đã chuyển sang học trực tuyến trong hai ngày 6 và 7/10. Tương tự như vậy, Trường THPT Chu Văn An cũng cho học sinh không phải đến trường và chuyển sang học trực tuyến. Một số trường THCS vẫn chờ quyết định cuối cùng, còn nhiều trường tiểu học và mầm non tiếp tục duy trì lịch học bình thường, thậm chí vẫn có kế hoạch tổ chức các hoạt động Trung thu cho học sinh.

Trên các diễn đàn mạng xã hội dành cho phụ huynh Hà Nội, nhiều ý kiến trái chiều xung quanh thời điểm cho học sinh nghỉ học. Chị Thu Hoà, thấp thỏm cho biết trường con lớn cách nhà 500m thì đã cho học online, còn trường con nhỏ cách 15km vẫn chưa có thông báo. Hôm trước, gia đình phải ra khỏi nhà từ 5h sáng đến tận 7h tối mới về được, khổ nhất là đến trường rồi mới nhận thông báo chuyển sang học trực tuyến.

Chị Nguyễn Lan Phương băn khoăn, việc cho nghỉ học từ ngày 6/10 có thể hơi sớm vì theo dự báo, mưa lớn chủ yếu rơi vào đêm 6/10 và sáng 7/10 nên nếu nghỉ thì nên tập trung vào ngày 7/10 sẽ hợp lý hơn.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh cũng chủ động tự đưa ra phương án riêng để bảo đảm an toàn cho con. Chị Minh Châu (phường Thanh Xuân) chia sẻ, dù trường chưa thông báo nhưng nếu mưa to là mẹ sẽ chủ động xin cho con nghỉ vì mấy hôm trước con đi học quá nguy hiểm.

"Các bố mẹ cũng nên tùy cơ ứng biến, miễn sao đảm bảo an toàn cho con là được, còn nhà trường hay ngành giáo dục chỉ là một phần trong kế hoạch ứng phó", chị Châu nói.

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng, cần nhìn nhận quyết định nghỉ học của ngành giáo dục một cách bình tĩnh, phù hợp với từng địa bàn. Một phụ huynh chia sẻ, việc cho phép các trường linh hoạt lựa chọn hình thức học là hợp lý, bởi mỗi khu vực có điều kiện thời tiết, giao thông và cơ sở vật chất khác nhau, phụ huynh nên chia sẻ trách nhiệm với nhà trường trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh.

Tối 3/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản khẩn gửi các địa phương, đơn vị và trường học trực thuộc, yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố, triển khai phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các trường phải rà soát cơ sở vật chất, kiểm tra hệ thống cây xanh, di dời tài sản và trang thiết bị đến nơi an toàn, đặc biệt chú trọng đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho học sinh bán trú trong thời gian mưa bão. Hoạt động ngoại khóa và các sự kiện tập trung đông người tại khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở tạm thời không được tổ chức.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục được yêu cầu theo dõi sát tình hình thời tiết để điều chỉnh kế hoạch dạy học linh hoạt, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương và Sở để phối hợp xử lý. Sau bão, các trường cần chủ động vệ sinh, khử khuẩn, khắc phục ngập úng nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh.

Trước diễn biến khó lường của thiên tai, sự chủ động, linh hoạt của các trường học cùng với sự đồng hành của phụ huynh sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh.