Hơn 1.000 trường học ở miền Trung bị ảnh hưởng do bão Bualoi

Bộ GD&ĐT vừa gửi báo cáo tới Thủ tướng về công tác chỉ đạo, tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả bão Bualoi của ngành Giáo dục.

Trong khi bão Ragasa (bão số 9) chưa tan, bão Bualoi tiếp tục hình thành và trở thành cơn bão số 10 trong năm, gây nhiều thiệt hại cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục tại khu vực miền Trung.

Nhiều trường học ở Nghệ An bị tàn phá nặng nề.

Theo báo cáo, ghi nhận các thiệt hại tại các tỉnh miền Trung như sau:

Tại Thừa Thiên Huế, 134 trường học bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng. Một số điểm trường vùng trũng phải tạm nghỉ học.

Tại Quảng Trị, nhiều trường bị tốc mái, sập tường rào, hư hỏng thiết bị, học sinh toàn tỉnh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tại Hà Tĩnh, 412 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại khoảng 428,95 tỷ đồng, học sinh toàn tỉnh nghỉ học.

Tại Nghệ An, 483 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại gần 300 tỷ đồng, học sinh toàn tỉnh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tại Thanh Hóa, 30 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, thiệt hại đang được thống kê, học sinh nghỉ học ngày 29/9, các ngày sau do cơ sở giáo dục chủ động quyết định theo diễn biến thời tiết.

Bộ GD&ĐT đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Sở GD&ĐT cập nhật, gửi báo cáo tình hình thiệt hại về Ban chỉ huy của Bộ để tổng hợp.