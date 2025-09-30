Phụ huynh ở Hà Nội mang thùng chậu, lội bì bõm đón con tan trường

Tính đến 16h15 hôm nay 30/9, nhiều tuyến phố chìm trong “biển nước”, trong đó không ít trường học cũng bị ngập nặng. Nhiều phụ huynh rối bời, loay hoay tìm cách đón con.
Tại Trường Tiểu học Triều Khúc (phường Thanh Liệt), một số phụ huynh đã mang cả thùng, chậu đến trường đón con nhỏ.
Chia sẻ với VietNamNet, anh L.B (phường Thanh Liệt, Hà Nội) cho biết, chiều nay anh có một “trải nghiệm đón con đáng nhớ”.
“Lần đầu tiên ở Hà Nội, tôi phải lội gần 1km nước để đón con. Không chuẩn bị được vật dụng hỗ trợ, tôi đành bế con trai trên tay. Đường đi khó khăn, đi một đoạn hai bố con lại phải dừng nghỉ. Mỗi khi có xe lớn chạy qua, sóng nước ập đến khiến tôi chới với, suýt ngã”, anh L.B kể.
Chị M.H (phường Đại Mỗ) cũng chia sẻ, dù nhà cách trường 4km, nhưng do nhiều tuyến phố ngập nặng, chiều nay chị quyết định đi bộ, chấp nhận lội nước để đón con. “Để đảm bảo an toàn, hai mẹ con tôi đi rất chậm, dò dẫm giữa biển nước”, chị nói.
Trong các nhóm chat lớp học, phụ huynh liên tục cập nhật tình hình ngập, nhắn nhau những tuyến đường an toàn tạm thời. Có người gửi con lại trường chờ nước rút, có người nhờ bạn bè gần đó đón hộ, cũng có người chấp nhận lội nước để đưa con về.
Trưa nay, do mưa ngập sâu các lối vào Trường THCS Cổ Nhuế 2 (phường Đông Ngạc), lực lượng quân đội đã phải điều xe chuyên dụng đến để chở các học sinh ra khỏi trường, đến khu vực đường Phạm Văn Đồng để phụ huynh đón về.
Trước diễn biến mưa bão, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các trường và cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả.
Các đơn vị cần rà soát, chuẩn bị kế hoạch theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra hệ thống cây xanh trong khuôn viên, kịp thời xử lý hoặc cảnh báo những cây có nguy cơ gãy đổ; di dời tài sản, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn.
Tại các trường vùng tâm bão, đặc biệt có học sinh bán trú, cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và chính quyền để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, đồng thời chuẩn bị đủ nước uống, lương thực, thực phẩm cho thời gian ở lại trường.
Trong trường hợp học sinh không thể đến lớp do ngập lụt, các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng hình thức học tập phù hợp. Sau mưa bão, khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, bảo đảm an toàn và phòng chống dịch bệnh.
Sở cũng yêu cầu tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão.