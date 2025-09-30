Nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn sau bão Bualoi.

Tại Hà Nội, rạng sáng nay 30/9, mưa lớn kéo dài ở nhiều khu vực. Khoảng 7h30, trước tình hình mưa lớn, một số trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học trực tiếp.

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 30/9 và đi học bình thường trở lại vào ngày mai 1/10.

“Kính mong quý phụ huynh phối hợp cùng giáo viên trong việc quản lý, hướng dẫn các con tự học và đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ ở nhà”, nhà trường viết.

Do ảnh hưởng của mưa bão, để đảm bảo an toàn cho học sinh, Trường Mầm non Cổ Nhuế 2 (phường Đông Ngạc) cũng cho toàn trường nghỉ học hôm nay 30/9. Nhà trường sẽ thông tin ngay tới các phụ huynh khi có lịch đi học trở lại hoặc học online.

Trường THPT Đào Duy Từ (Hà Nội) cũng cho học sinh nghỉ học ngày 30/9 do mưa lớn, ngập đường.

Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn (quận Cầu Giấy) không cho học sinh nghỉ học nhưng cho phép các em đến muộn.

“Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập, tình hình giao thông có thể gặp khó khăn. Các con có thể đến lớp muộn hơn bình thường. Kính mong quý phụ huynh lưu ý, sắp xếp thời gian đưa đón phù hợp và nhắc nhở các con đảm bảo an toàn khi di chuyển đến trường”, nhà trường thông báo.

Ngày 29/9, Bộ trưởng GD-ĐT cũng có công điện gửi giám đốc sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra về việc chủ động ứng phó Bão số 10.

Mưa lớn gây ngập lụt, một số trường thông báo cho học sinh nghỉ học trực tiếp. (Ảnh: Minh Đức)

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT tại khu vực chịu ảnh hưởng thực hiện nghiêm túc một số nội dung:

Thực hiện nghiêm các công điện Thủ tướng và của Bộ trưởng GD-ĐT.

Các địa phương ở vùng tâm bão đi qua kịp thời chỉ đạo cơ sở giáo dục có học sinh nội trú, bán trú quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Khẩn trương di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu lên tầng cao để tránh hư hại do ngập nước, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa.

Cùng đó, liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục.