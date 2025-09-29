Đóng

Ninh Bình: 9 người chết, 240 ngôi nhà đổ sập sau cơn lốc từ bão Bualoi

(VTC News) -

Hoàn lưu bão Bualoi đi kèm giông lốc, khiến Ninh Bình hứng chịu hậu quả nặng nề, 9 người thiệt mạng và 18 người bị thương, 240 ngôi nhà đổ sập.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới