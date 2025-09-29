+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Ninh Bình: 9 người chết, 240 ngôi nhà đổ sập sau cơn lốc từ bão Bualoi
(VTC News) -
Hoàn lưu bão Bualoi đi kèm giông lốc, khiến Ninh Bình hứng chịu hậu quả nặng nề, 9 người thiệt mạng và 18 người bị thương, 240 ngôi nhà đổ sập.
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Thuê giang hồ chém cổ đông, chủ tịch công ty lĩnh án
21:17 29/09/2025
Bản tin 113
Ninh Bình: 9 người chết, 240 ngôi nhà đổ sập sau cơn lốc từ bão Bualoi
21:14 29/09/2025
VTC NEWS TV
Tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam được thăng quân hàm Đại úy
21:07 29/09/2025
Hậu trường
Hà Nội mưa lớn, phụ huynh cõng con bì bõm trong biển nước
20:04 29/09/2025
Tin nóng
Lốc xoáy ở Ninh Bình: Nhà cửa tan hoang, người dân hãi hùng ngỡ như 'bom nổ'
19:57 29/09/2025
Thời sự
Thua bạc nợ 740 triệu đồng, nam thanh niên bị bắt cóc
19:53 29/09/2025
Bản tin 113
Đồng ý cho một chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội nghỉ theo nguyện vọng cá nhân
19:46 29/09/2025
Chính trị
Truy đuổi khiến nạn nhân rơi từ tầng 3, nhóm thanh thiếu niên ở Huế lĩnh án
19:44 29/09/2025
Pháp đình
Ông Lê Quang Mạnh thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội
19:39 29/09/2025
Chính trị
Huy động hơn 200 người vá đê khẩn cấp ở Thanh Hoá
19:34 29/09/2025
Tin nóng
Ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu
19:32 29/09/2025
Chính trị
Vượt lũ sông Lam tiếp tế hơn 5.000 người dân bị cô lập sau bão số 10 tại Nghệ An
19:29 29/09/2025
Đời sống
Đường phố Hà Nội chìm trong 'biển nước', người dân vật lộn di chuyển
19:27 29/09/2025
VTC NEWS TV
Sạt lở tại Sa Pa hất ô tô rơi xuống vực, 3 người thoát chết
19:26 29/09/2025
Tin nóng
Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng 'quan - thương' câu kết để trục lợi
19:17 29/09/2025
Chính trị
Bão số 10 cuốn đi mái nhà và tài sản, để lại nước mắt, nỗi đau ở Thiên Cầm
19:02 29/09/2025
Tin nóng
Đại uý công an lao xuống dòng lũ dữ cứu người phụ nữ bị cuốn trôi
18:43 29/09/2025
Sống đẹp
Tìm thấy thi thể thanh niên đi câu cá lúc trời mưa bão
18:29 29/09/2025
Tin nóng
Camera AI soi 29 lượt vi phạm đi vào làn BRT ở Hà Nội
18:26 29/09/2025
Tin nóng
Ông Trump khoe đồ trang trí bằng vàng ở Nhà Trắng
18:23 29/09/2025
Thời sự quốc tế
'Mấy chục năm đi biển, lần đầu gặp cảnh khủng khiếp vậy'
18:14 29/09/2025
Đời sống
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT rất cần thiết
18:10 29/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Đại biểu Quốc hội đề xuất hướng nghiệp cho học sinh từ bậc mầm non
17:51 29/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc
17:37 29/09/2025
Đời sống
Bão số 10 Bualoi gây mưa kỷ lục, Hà Tĩnh ngập sâu diện rộng
17:36 29/09/2025
Reels
Hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy từ tối nay
17:32 29/09/2025
Thị trường
12 giờ bão Bualoi quần thảo: Nghệ An - Hà Tĩnh thiệt hại chưa thể thống kê
17:31 29/09/2025
VTC NEWS TV
449 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần I , nhiệm kỳ 2025-2030
17:26 29/09/2025
Chính trị
Đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng ở Đà Nẵng: Khởi tố thêm 4 bị can
17:25 29/09/2025
Bản tin 113
Tài xế xe tải cán 2 lần qua người đi xe máy lĩnh 2 năm 6 tháng tù
17:19 29/09/2025
Pháp đình