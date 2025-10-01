Trường học thành 'ngôi nhà chung' của hơn 1.000 học sinh giữa mưa ngập Hà Nội

(VTC News) -

Sau ngày mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, nhiều học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy) trải qua "đêm cắm trại đặc biệt" ngay tại ngôi trường của mình. Các em được bố trí chỗ ngủ, ăn tối và sáng 1/10 tiếp tục đón nhận bữa sáng miễn phí, trước khi bước vào buổi học mới trong sự an tâm của phụ huynh.

Mưa lớn tại Hà Nội, phụ huynh cõng con lội "bì bõm" trong biển nước (Ảnh: Minh Đức)

Trước đó, chiều 30/9, thầy Đàm Tiến Nam - Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy) thông báo tạm dừng vận hành xe tuyến đón trả học sinh. Nhà trường đề nghị phụ huynh có điều kiện và đảm bảo an toàn có thể chủ động đón con. Nếu không kịp, học sinh sẽ được trường bố trí ăn, nghỉ ngay tại trường. 17h cùng ngày, hơn 960 phụ huynh đăng ký cho con ở lại, khoảng 50% học sinh toàn trường. Trong đó, 261 học sinh tiểu học, 221 học sinh bậc THCS, trên 400 học sinh bậc THPT.

“Khi nắm được số lượng học sinh ở lại, trường lập tức liên hệ đơn vị cung cấp thực phẩm để bếp ăn chuẩn bị bữa tối. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo đảm sức khỏe, an toàn cho học sinh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhà trường luôn huy động nhân lực, nguồn lực để các con được an toàn như ở gia đình”, thầy Nam nói.

Học sinh háo hức dùng bữa tối ấm áp tại trường

Đúng 18h, học sinh háo hức tới nhà ăn dùng bữa tối cùng bạn bè, thầy cô. Suất cơm miễn phí được chuẩn bị chu đáo với thực đơn quen thuộc, đủ dinh dưỡng như rau, thịt kho, gà rán, bò xào… Không khí rộn ràng tiếng cười nói.

Em Phạm Vũ Duy (lớp 8A) chia sẻ: “Em chưa từng nghĩ có ngày được ăn tối và ngủ lại tại trường. Cảm giác giống như đi cắm trại, rất đáng nhớ”.

Suất cơm tối được chuẩn bị chu đáo giúp học sinh có bữa ăn ấm áp giữa trời mưa bão

Thực đơn món ăn đa dạng, đủ chất dinh dưỡng

Đến 20h tối, Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức hoạt động sinh hoạt tập trung cho học sinh. Tại đây, các em được tham gia trò chuyện, chia sẻ cùng thầy cô, bạn bè, tham gia các trò chơi nhẹ nhàng, phù hợp lứa tuổi. Sự kiện này không chỉ giúp học sinh giải tỏa mệt mỏi sau buổi học, mà còn cảm nhận rõ hơn về “ngôi nhà thứ hai” của mình.

Chị Lê Hải Linh, phụ huynh có con học lớp 7 tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm nói, dù tan làm từ 4h chiều nhưng sau hơn 2 tiếng, chị vẫn "kẹt cứng" ở đường Thái Hà (Chùa Bộc), không kịp sang Cầu Giấy đón con. Đến 5h, chị mừng rỡ nghe tin trường tạo điều kiện cho học sinh ở lại, được ăn tối và nghỉ ngơi.

Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, ngày 1/10 sẽ tiếp tục duy trì 2 hình thức học trực tiếp và trực tuyến để phụ huynh lựa chọn phù hợp với điều kiện đi lại. Học sinh ngủ qua đêm tại trường sẽ được hỗ trợ bữa sáng miễn phí trước khi trở lại lớp học bình thường.

Chiều 30/9, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn thành phố, Sở đã quyết định cho tất cả các cơ sở giáo dục nghỉ học vào ngày 1/10.