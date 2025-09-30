Người Hà Nội xếp hàng dài chờ sửa xe chết máy sau trận ngập lớn

(VTC News) -

Chiều 30/9, nhiều tuyến phố tại Hà Nội biến thành sông sau trận mưa lớn do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10 Bualoi.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, mưa tập trung cường độ lớn từ 11h đến 13h cùng ngày, có nơi lượng mưa trên 150 mm chỉ trong hai tiếng. Toàn thành phố xuất hiện 65 điểm ngập úng.

Giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn, ùn tắc. Hàng loạt phương tiện chết máy do ngập lụt, buộc người dân phải dắt xe đến các cửa hàng sửa chữa. Các tiệm sửa xe trên nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng quá tải, khách hàng phải xếp hàng dài chờ đến lượt.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt sửa xe máy bị vào nước tại một tiệm sửa xe trên đường Trương Công Giai, Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Dung)

Nhân viên tại tiệm sửa xe trên phố Kim Mã làm việc không ngơi tay. Ảnh: Hoàng Dung

Dòng người nườm nượp tìm đến các tiệm sửa xe trong giờ tan tầm. Ảnh: Hoàng Dung.

Tại một tiệm sửa xe trên đường Trương Công Giai (Cầu Giấy), chủ cửa hàng cho biết khách chủ yếu gặp lỗi xe không đề được, hoặc không nổ máy do nước vào. Giá sửa với xe số khoảng 200.000 đồng/xe, xe tay ga từ 500.000 đồng/xe.

Nhân viên một cửa hàng trên phố Kim Mã cho biết, các lỗi nhẹ dao động 300.000 - 600.000 đồng, tuỳ dòng xe. Xe tay ga thường có chi phí cao hơn. Với các lỗi nặng như bó máy, đề nhiều lần khiến thiết bị hỏng, chi phí sửa có thể lên tới 2 - 3 triệu đồng.

Chị Linh, một nhân viên văn phòng nói: "Tôi đợi ở cửa hàng 45 phút mới tới lượt, nhân viên báo lỗi xe ngập nước với dòng tay ga là 500.000 đồng".

Cửa hàng sửa xe trên đường Xã Đàn, Hà Nội đông đúc, không có một chỗ trống.

Một tiệm sửa xe khác trên đường Nam Đồng, Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải.

Dòng xe nối đuôi nhau chờ đến lượt.

Anh Hoàng, tài xế xe ôm công nghệ, chia sẻ: “Xe tôi chết máy khi đi qua vùng ngập sâu. Giá sửa có hơi chát nhưng buộc phải làm vì xe là cần câu cơm. Tôi đợi gần một tiếng mà vẫn chưa tới lượt”.

Tại một tiệm sửa xe khác trên đường Đê La Thành, nhân viên tại đây nói, thông thường, mức giá sửa xe bị vào nước khoảng 100.000 đến 150.000 đồng, nhưng lỗi nặng có thể lên tới 500.000 đồng đến 700.000 đồng. “Nhiều trường hợp người dân thấy xe chết máy vẫn cố đề nổ, khiến hư hỏng nặng hơn”, nhân viên này nói.