Hà Nội cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 vì mưa bão

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn thành phố, Sở quyết định cho tất cả các cơ sở giáo dục nghỉ học vào ngày mai (1/10).

“Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến cho học sinh. Các trường học cần nghiêm túc thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở”, ông Cương nói.

Hôm nay 30/9, trước diễn biến mưa bão, Sở GD-ĐT Hà Nội có công văn đề nghị các trường và cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả.

Một phụ huynh mang thùng đến trường, cho con ngồi vào thùng để tránh bị ngập nước. (Ảnh: L.B)

Các đơn vị cần rà soát, chuẩn bị kế hoạch theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra hệ thống cây xanh trong khuôn viên, kịp thời xử lý hoặc cảnh báo những cây có nguy cơ gãy đổ; di dời tài sản, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn.

Tại các trường vùng tâm bão, đặc biệt có học sinh bán trú, cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và chính quyền để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, đồng thời chuẩn bị đủ nước uống, lương thực, thực phẩm cho thời gian ở lại trường.

Trong trường hợp học sinh không thể đến lớp do ngập lụt, các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng hình thức học tập phù hợp. Sau mưa bão, khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, bảo đảm an toàn và phòng chống dịch bệnh.

Sở cũng yêu cầu tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão.