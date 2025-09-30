+
++
Hà Nội mưa như trút nước: Học sinh nghỉ học, giao thông hỗn loạn
(VTC News) -
Sáng 30/9, mưa lớn kéo dài, đường phố Hà Nội ngập trong biển nước giao thông hỗn loạn, một số trường trên địa bàn thông báo cho học sinh nghỉ học.
VĂN CHƯƠNG
Tin mới
Nước thượng nguồn đổ về, ngập ngang mái nhà ở Nghệ An
16:11 30/09/2025
Thời sự
XSMB 30/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/9/2025
16:10 30/09/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 30/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/9/2025 - Xổ số Power 6/55
16:10 30/09/2025
Xổ số
Cách xử lý quần áo mãi không khô vào những ngày mưa
16:00 30/09/2025
Gia đình
Mưa vẫn xối xả không ngừng, chiều tối nay Hà Nội diễn biến ngập úng thế nào?
15:54 30/09/2025
Đời sống
Mưa lũ kinh hoàng ở Cao Bằng: 2 người chết, 3 người mất tích
15:50 30/09/2025
Tin nóng
U23 Việt Nam có cầu thủ Việt kiều mới
15:48 30/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng
15:32 30/09/2025
Tin tức
Bao cát chống ngập: Công nghệ ‘thấp’ nhưng hiệu quả cao
15:30 30/09/2025
Chuyển đổi xanh
Chủ tịch Ninh Bình: Không để người dân đói rét, không có chỗ ở sau bão số 10
15:30 30/09/2025
Tin nóng
Gần 800 xã phường ở 11 tỉnh nguy cơ lũ quét và sạt lở
15:26 30/09/2025
Thời tiết
Hơn 1,6 triệu khách hàng miền Trung vẫn bị mất điện sau bão Bualoi
15:24 30/09/2025
Thị trường
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phủ nhận tố cáo Malaysia gian lận nhập tịch
15:18 30/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Chủ tịch nước: Phú Thọ hướng tới trung tâm công nghiệp, logistics, du lịch vùng
15:15 30/09/2025
Chính trị
XSMT 30/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 30/9/2025
15:10 30/09/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 30/9/2025 - XSQNA 30/9
15:10 30/09/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 30/9/2025 - XSDLK 30/9
15:10 30/09/2025
Xổ số miền Trung
Hà Nội mưa như trút nước: Học sinh nghỉ học, giao thông hỗn loạn
15:05 30/09/2025
VTC NEWS TV
Hà Nội bao giờ hết mưa?
15:04 30/09/2025
Đời sống
AI giúp giảm tới 30% năng lượng lãng phí trong các tòa nhà thương mại
15:02 30/09/2025
Chuyển đổi xanh
Chính phủ Mỹ hoạt động thế nào khi đóng cửa?
15:00 30/09/2025
Tư liệu
XSMN 30/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/9/2025
14:57 30/09/2025
Xổ số miền Nam
SHB chính thức nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng
14:50 30/09/2025
Kinh tế
HLV Kim Sang-sik đề nghị hỗ trợ nhập tịch 2 cầu thủ cho tuyển Việt Nam
14:47 30/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/09/2025 tại Thành phố Huế
14:30 30/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/09/2025 tại Gia Lai
14:30 30/09/2025
Cần biết
Lịch âm 1/10 - Âm lịch hôm nay 1/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 1/10/2025
14:28 30/09/2025
Lịch vạn niên
Tại sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bí mật gặp hàng trăm tướng lĩnh?
14:20 30/09/2025
Tư liệu
Lật thuyền khiến 2 bà cháu ở Thanh Hóa chết, mất tích trên đường tránh lũ
14:18 30/09/2025
Tin nóng
Clip trái tim đang đập trong hộp chờ cấy ghép thu hút 24 triệu lượt thích
14:18 30/09/2025
Chuyện bốn phương