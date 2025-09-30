+
++
Nước ngập tới bụng người, 65 điểm tê liệt: Người Hà Nội oằn mình trong mưa
(VTC News) -
Chiều 30/9, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 khiến Hà Nội chìm trong cơn mưa trắng trời, nước ngập tới bụng người, 65 điểm tê liệt, giao thông hỗn loạn.
Trang Anh
Tin mới
Cấm cầu Yên Bái sau sự cố tàu hút cát đâm vào trụ cầu
19:42 30/09/2025
Đời sống
Ngập lụt sâu, nhiều bệnh viện khuyến cáo bệnh nhân hoãn khám để đảm bảo an toàn
19:38 30/09/2025
Tin tức
Xót xa cha mẹ già tử nạn khi nhà đổ sập, con trai gào khóc bất lực không thể cứu
19:30 30/09/2025
Đời sống
Một người trúng độc đắc Vietlott hơn 179 tỷ đồng
19:28 30/09/2025
Thị trường
Cựu sao Man Utd giúp CLB Hàn Quốc thắng đậm đội mạnh nhất Đông Nam Á
19:24 30/09/2025
Hậu trường
Phụ huynh ở Hà Nội mang thùng chậu, lội bì bõm đón con tan trường
19:24 30/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Hà Nội cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 vì mưa bão
19:12 30/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT
19:11 30/09/2025
An ninh hình sự
Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối
19:09 30/09/2025
Tin nóng
Mẫu thuẫn kết nối nhạc tại quán nhậu, nhóm thanh niên đánh người trọng thương
19:01 30/09/2025
Bản tin 113
Thực hư người đàn ông tử vong do điện giật khi đi dưới đường ngập ở Hà Nội
18:51 30/09/2025
Tin nóng
Hà Nội chìm trong biển nước: Xe máy chìm nghỉm, giao thông tê liệt
18:48 30/09/2025
Reels
Cụ ông 91 tuổi làm nên lịch sử tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025
18:38 30/09/2025
Đời sống
Hai tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi: Danh tính 9 thuyền viên chết và mất tích
18:35 30/09/2025
Tin nóng
Một số mẹo đơn giản sửa lỗi Smart TV
18:26 30/09/2025
Thủ thuật
Có được đặt cọc bằng vàng, bằng ngoại tệ hay bằng séc không?
18:17 30/09/2025
Hòm thư pháp luật
Lốc xoáy gầm rú cuốn phăng nhà cửa, làng quê Ninh Bình chìm trong tang thương
18:16 30/09/2025
Tin nóng
Hà Nội mưa xối xả, trường học hỗ trợ học sinh ăn, ngủ qua đêm
18:15 30/09/2025
Tin nóng
'Vòi rồng' kinh hoàng ở Ninh Bình: Cụ ông 82 tuổi lần đầu tôi thấy thảm kịch này
18:14 30/09/2025
VTC NEWS TV
Phim 'Mưa đỏ' tranh giải Oscar
18:12 30/09/2025
Phim
Người dân thoát chết kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong lốc xoáy bão số 10
18:08 30/09/2025
Đời sống
Bóng chuyền nữ Hà Nội đón nguồn lực khủng
18:04 30/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030
18:02 30/09/2025
Chính trị
Vì sao Hà Nội mưa rất to, ngập sâu nhiều giờ?
18:01 30/09/2025
Thời tiết
Ông Nguyễn Văn Nên: 'Cán bộ phải không ngại va chạm, dám chịu trách nhiệm'
17:55 30/09/2025
Chính trị
Hàng trăm trường học ở Nghệ An tan hoang, ngập lụt sau bão số 10 Bualoi
17:47 30/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ
17:46 30/09/2025
Chính trị
Ông Trịnh Xuân Trường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
17:45 30/09/2025
Chính trị
Sau một năm đăng quang, quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 giờ ra sao?
17:42 30/09/2025
Ca Nhạc
Đạo diễn tiết lộ hậu trường làm nên chiến thắng của Đức Phúc tại quốc tế
17:36 30/09/2025
Ca Nhạc