Nước ngập tới bụng người, 65 điểm tê liệt: Người Hà Nội oằn mình trong mưa

(VTC News) -

Chiều 30/9, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 khiến Hà Nội chìm trong cơn mưa trắng trời, nước ngập tới bụng người, 65 điểm tê liệt, giao thông hỗn loạn.

Trang Anh
