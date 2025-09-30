Hà Nội mưa xối xả, nhiều nơi miền Bắc ngập quá đầu sau bão số 10

Mưa lớn ở Lạng Sơn khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) trong hai ngày 28 và 29/9 gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, lượng mưa đo được cao nhất lên tới 160 mm: xã Tân Văn 160 mm, Nhân Lý 136 mm, Bắc Sơn 132 mm, Bình Gia 123 mm, Xuân Dương 121 mm, Tri Lễ 120 mm, Thiện Thuật 113 mm.

Nhiều xã ở Lạng Sơn bi ngập sâu, cô lập.

Dự báo ngày 30/9, toàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm; đặc biệt cảnh báo cường suất mưa trên 100 mm/3 giờ.

Mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, ven sông suối và sạt lở đất đá nhiều nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống dân sinh.

Cũng theo báo cáo, toàn tỉnh Lạng Sơn có 31 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, 26 nhà bị ngập nước; 2 nhà bị tốc mái; 1 nhà bị sạt lở đất; 2 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Trên địa bàn tỉnh có 10 điểm đường giao thông bị sạt lở, ách tắc, sạt lở đất và một số cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ.

Ở xã Na Sầm, theo ông Đỗ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã, tính đến sáng 30/9 hàng chục hộ dân sơ tán, nhiều thôn bị cô lập. 5 ngôi nhà bị ngập, trên 20 hộ phải di chuyển tài sản và sơ tán khẩn cấp, 4 nhà bị sạt lở đất đá vào khu vực nhà ở hoặc công trình phụ.

Thôn Nà Là, Bản Lếch, Đồng Tiến hiện bị cô lập hoàn toàn.

Ông Tuấn cho biết: “Chúng tôi đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ bà con di dời tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng trong đêm. Hiện tình hình đã tạm ổn”.

Mưa lũ cũng gây sạt lở một số tuyến đường huyết mạch.

Tại xã Quan Sơn, ông Hoàng Đức Bình, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết hàng chục hộ dân ở Suối Mỏ, Thằm Nà, Mè Thình, Làng Hăng… phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở và ngập lụt; nhiều thôn đang bị cô lập.

Tại xã Chi Lăng, nước sông Thương dâng cao cũng gây thiệt hại lớn về nhà ở và hoa màu. Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Chủ tịch UBND xã cho hay, đến thời điểm hiện tại 80 gia đình bị ảnh hưởng, trong đó 5 hộ tại thôn Ga Bắc bị ngập, 58 hộ ở các thôn Thống Nhất 2, Hòa Bình 1, Ga Bắc, Đoàn Kết, Quán Bầu - Đồng Ngầu, Chiến Thắng, Làng Ngũa phải di dời tài sản.

Nhiều ngầm tràn như Mỏ Chảo, Đồng Mỏ, Làng Vặc bị ngập sâu. Ước tính 80 ha lúa, 40 ha hoa màu, 120 ha cây ăn quả bị chìm trong nước.

Chị Hà Thị Thu (xã Thất Khê) nói: "Cả đêm qua mọi người khu nhà mình không ngủ, nước lên rất nhanh, người dân cùng chính quyền hỗ trợ những gia đình ngập di chuyển đồ đạc. Đến sáng nay, nhà mình ngập đến nửa nhà".