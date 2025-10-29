Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 30/10/2025 - XSQB 30/10

XSQB 30/10. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 30/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Kết quả XSQB 30/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 30/10/2025 - XS đài Quảng Bình ngày 30/10/2025

Xem thêm KQXS Quảng Bình các ngày quay số mở thưởng trước

- XSQB 23/10, kết quả xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 23/10/2025

XSQB 23/10, kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 23/10/2025.

- XSQB 16/10/2025

XSQB 16/10, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 16/10/2025.

- XSQB 9/10/2025

XSQB 9/10, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 9/10/2025.

- XSQB 2/10/2025

XSQB 2/10, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 2/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên tờ vé số. Quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT có đài Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 30/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.