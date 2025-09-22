Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 22/9/2025 - XSDT 22/9

XSDT 22/9. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 22/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 22/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 22/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 22/9/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 22/9/2025

Xem lại KQXS Đồng Tháp các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSDT 15/9, kết quả xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 15/9/2025

XSDT 15/9, kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay ngày 15/9/2025.

- XSDT 8/9/2025

XSDT 8/9, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 8/9/2025.

- XSDT 1/9/2025

XSDT 1/9, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 1/9/2025.

- XSDT 25/8/2025

XSDT 25/8, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 25/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho các vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng chữ số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN có đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN có đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMN có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN có đài Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM, Long An quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 22/9/2025, XSDT hôm nay trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.