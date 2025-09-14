Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/9/2025 - XSDT 15/9

XSDT 15/9. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 15/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 15/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/9/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 15/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, cho những vé trúng chữ số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN có đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN có đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMN có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN có đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/9/2025, XSDT hôm nay trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.