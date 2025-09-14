Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/9/2025 - XSDT 15/9

XSDT 15/9. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 15/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSDT 8/9, kết quả xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 8/9/2025
- XSDT 1/9/2025
- XSDT 25/8/2025
- XSDT 18/8/2025
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các giải như sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng
- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng
- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng
- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, cho những vé trúng chữ số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.
- Thứ Hai: XSMN có đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp quay thưởng.
- Thứ Ba: XSMN có đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay thưởng.
- Thứ Tư: XSMN có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay thưởng.
- Thứ Năm: XSMN có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay thưởng.
- Thứ Sáu: XSMN có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương quay thưởng.
- Thứ Bảy: XSMN có đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An quay thưởng.
- Chủ nhật: XSMN có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/9/2025, XSDT hôm nay trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.