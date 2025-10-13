Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 13/10/2025 - XSCM 13/10

XSCM 13/10. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 13/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả XSCM 13/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 13/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 13/10/2025 - XS đài Cà Mau thứ Hai ngày 13/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCM

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cà Mau gồm các giải như sau:

- 1 giải đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, cho vé trúng 6 với kết quả công bố

- 10 giải nhất: mỗi giải 30 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 10 giải nhì: mỗi giải 15 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 20 giải ba: mỗi giải 10 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 70 giải tư: mỗi giải 3 triệu đồng, cho vé trúng 5 số với kết quả công bố

- 100 giải năm: mỗi giải 1 triệu đồng, cho vé trúng 4 số với kết quả công bố

- 300 giải sáu: mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng, cho vé trúng 4 số với kết quả công bố

- 1000 giải bảy: mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng, cho vé trúng 3 số với kết quả công bố

- 10000 giải tám: mỗi giải 100 nghìn đồng, cho vé trúng 2 số với kết quả công bố

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho vé trúng số đầu tiên và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt 6 số, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: Mở thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.

- Thứ 6: Đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- Thứ 7: Mở thưởng tại đài Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang, Long An.

- Chủ nhật: XSMN do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 13/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.