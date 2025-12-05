Hệ số chức vụ lãnh đạo cấp xã, phường, cục, dự kiến là bao nhiêu?

Bộ Nội vụ đang thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Công chức TP.HCM giải quyết vụ việc.

Dự thảo Nghị định phân loại lại Cục thuộc Bộ thành hai nhóm là Cục loại 1 và Cục loại 2.

Với Cục loại 2, mức phụ cấp giữ nguyên như hiện hành: Cục trưởng hưởng 1; Phó Cục trưởng 0,8; Trưởng phòng hoặc Chi Cục trưởng 0,6; Phó Trưởng phòng hoặc Phó Chi Cục trưởng 0,4; Đội trưởng 0,3; Đội phó 0,2. Mức thấp nhất là 468.000 đồng/tháng với Đội phó và cao nhất 2.340.000 đồng/tháng với Cục trưởng.

Với Cục loại 1, Bộ Nội vụ đề xuất hệ số được nâng lên và cao hơn 0,10 so với các chức danh tương đương của Cục loại 2.

Cụ thể, hệ số phụ cấp mới với Cục loại 1 là: Cục trưởng 1,1; Phó Cục trưởng 0,9; Trưởng phòng 0,7, Phó Trưởng phòng 0,5. Các chức danh thuộc Chi cục được bổ sung mức phụ cấp 0,3 với cấp trưởng và 0,2 với cấp phó. Nếu được thông qua, phụ cấp Cục trưởng sẽ là 2.574.000 đồng/tháng; Phó Cục trưởng 2.106.000 đồng/tháng; Trưởng phòng 1.638.000 đồng/tháng; Phó Trưởng phòng 1.170.000 đồng/tháng.

Mức đề xuất phụ cấp chức danh lãnh đạo với Cục thuộc Bộ.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất rà soát, bãi bỏ các quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các Tổng cục, Cục thuộc Tổng cục do mô hình Tổng cục kết thúc hoạt động từ 1/3/2025. Hệ số phụ cấp của các chức vụ này được áp dụng theo khung của Cục thuộc Bộ.

Đề xuất phụ cấp chức danh lãnh đạo UBND xã, phường, đặc khu

Theo Bộ Nội vụ, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy đã thay đổi, do đó việc điều chỉnh phụ cấp là tránh việc hiểu "cấp xã là cấp huyện thu nhỏ".

Dự thảo Nghị định quy định hai mức phụ cấp và áp dụng theo từng địa bàn. Một mức áp dụng với các xã, phường, đặc khu thuộc TP Hà Nội, TP.HCM và mức còn lại áp dụng với các địa phương khác.

Dự kiến, tại TP Hà Nội và TP.HCM, Chủ tịch UBND cấp xã hưởng hệ số 0,7; Phó Chủ tịch 0,6; Trưởng phòng thuộc UBND 0,35; Phó Trưởng phòng 0,2. Tương ứng, phụ cấp thấp nhất là 468.000 đồng/tháng với Phó Trưởng phòng và cao nhất 1.638.000 đồng/tháng với Chủ tịch UBND cấp xã.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại, Chủ tịch UBND cấp xã hưởng hệ số 0,6, tương đương 1.404.000 đồng/tháng; Phó Chủ tịch 0,5 tương ứng 1.170.000 đồng/tháng; Trưởng phòng 0,25 tương ứng 585.000 đồng/tháng; Phó Trưởng phòng 0,15 tương ứng 351.000 đồng/tháng.

Mức phụ cấp lãnh đạo cấp xã theo đề xuất thấp hơn 0,05-0,1 so với cấp huyện cũ.

Mức đề xuất phụ cấp chức danh lãnh đạo xã tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương khác.

Dự thảo Nghị định cũng bỏ phụ cấp chức vụ với Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện, đồng thời quy định lại phụ cấp của Thanh tra Bộ và Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ cho phù hợp với Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 303/2025 của Chính phủ quy định về Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ giữ nguyên quy định tại nghị định 204/2004. Thanh tra thuộc Cục bằng phụ cấp chức danh lãnh đạo phòng thuộc Cục.

Với Thanh tra Cơ yếu, hiện nay đã có quy định tại Thông tư số 07/2017 của Bộ trưởng Nội vụ nên không quy định tại nghị định này để tránh trùng lặp.

Dự kiến Nghị định khi được ban hành sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2026. Để tránh gián đoạn về chính sách trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức, Bộ Nội vụ đã đề xuất quy định về các nguyên tắc bảo lưu, truy lĩnh phụ cấp.

Theo đó, cán bộ lãnh đạo cấp xã trong khoảng thời gian từ 1/7 đến 31/12/2025 chưa được hưởng phụ cấp hoặc đang hưởng mức thấp hơn thì được truy lĩnh phụ cấp theo mức mới và truy nộp bảo hiểm xã.

Với lãnh đạo của Cục thuộc Bộ trong khoảng thời gian từ 1/3/2025 đến trước ngày có quyết định xếp loại Cục thì được tạm áp dụng phụ cấp của Cục loại 2 và được truy lĩnh, truy nộp bảo hiểm xã hội theo quy định.