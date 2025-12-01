Một bộ phận cán bộ có tư tưởng 'thà đứng trước Hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước Hội đồng xét xử'

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chiều 1/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn những hạn chế, bất cập.

Cụ thể, việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị còn là khâu yếu; tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả; tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội...

Thủ tướng đánh giá một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai", "thà đứng trước Hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước Hội đồng xét xử", dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.

"Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta; phải cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không lơ là, mất cảnh giác", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhận định kỷ nguyên phát triển mới đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thủ tướng quán triệt việc thực hiện nghiêm định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đề cập đến một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"Tăng cường vai trò giám sát của Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân trực tiếp phản ánh, tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quan tâm đối thoại, kịp thời xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện và kiên quyết thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả thể chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, thủ tục, quy trình thực hiện nhiệm vụ góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Người đứng đầu Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy trình, quy định pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt rà soát các quy định hiện hành để tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ người dám đấu tranh, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; hạn chế tối đa sự tác động tiêu cực của "nhóm lợi ích", ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, pháp luật.

Nhiệm vụ quan trọng nữa được Thủ tướng lưu ý là chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, lãng phí; lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, chống là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

"Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; kịp thời chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; bảo đảm công tác phát hiện, xử lý được kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Thanh tra Chính phủ cũng cần nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong cơ chế xử lý vật chứng, góp phần khơi thông nguồn lực, đưa tài sản vào lưu thông, tránh thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả của các bộ, công chức, viên chức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình; xóa bỏ cơ chế "xin - cho".

"Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ quan, đơn vị làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong sạch, vững mạnh, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm 'Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả', phải phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay trong cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về công tác cán bộ, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm quy định hành chính, có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, liêm chính, trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các cơ quan cũng cần có giải pháp quyết liệt chấn chỉnh, xử lý tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Sử dụng hiệu quả công cụ chuyển đổi số để đẩy mạnh công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

"Tiếp tục giải quyết các dự án thua lỗ, các dự án năng lượng quan trọng tồn đọng kéo dài, các ngân hàng chuyển giao bắt buộc, ngân hàng SCB, xử lý dứt điểm, báo cáo các cấp có thẩm quyền. Tiếp tục đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài", Thủ tướng chỉ đạo.

Nhấn mạnh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là "giặc nội xâm", phải đấu tranh lâu dài, khó khăn, phức tạp, lấy phòng là chính trên tinh thần nhân văn, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các Đảng bộ thuộc Đảng bộ Chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tạo thành sức mạnh tổng thể, quyết tâm chính trị cao.

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý phân công "rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm" góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Đảng ta là đạo đức, là văn minh, vì Nhân dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.