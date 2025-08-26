Hàng trăm cơ sở giáo dục ở miền Trung hoang tàn sau bão số 5

(VTC News) -

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, toàn hỉnh hiện có 666 trường học đang cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, cơn bão số 5 khiến 156 cơ sở giáo dục trên địa bàn bị tàn phá nặng nề, uớc tính thiệt hại hơn 121 tỷ đồng. Bậc mầm non có 52 trường thiệt hại (ước tính 88,2 tỉ đồng), tiểu học 24 trường (3,5 tỉ đồng), THCS 22 trường (7,2 tỉ đồng), THPT 44 trường (19,3 tỉ đồng) và 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (815 triệu đồng).

Được biết, hiện nay, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thành lập 4 đoàn công tác xuống các trường học để nắm bắt tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 5, chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026.

Nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị bão số 5 tàn phá. (Ảnh: T.L)

Là một trong những ngôi trường bị báo số 5 tàn phá, lãnh đạo trường THCS Hoa Liên (Hà Tĩnh) cho biết, mặc dù nhà trường chuẩn bị tốt các khâu để phòng tránh bão. Tuy nhiên, cơn bão đổ bộ quá mạnh khiến trường học hai tầng bị tốc mái.

Mái che vừa được nhà trường xây dựng năm ngoái với kinh phí 400 triệu đồng. Sau cơn bão, toàn bộ phần mái nhà đã hư hỏng nặng. Nhà trường đang phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả để sớm đón học sinh trở lại khi năm học mới cận kề.

Bão số 5 làm tốc mái dãy nhà 2 tầng tại một trường học ở Hà Tĩnh. (Ảnh: CTV)

Mưa bão cũng khiến nhiều trường học trên địa bàn huyện Can Lộc (cũ) bị thiệt hại. Tại Trường THCS Sơn Lộc, xã Sơn Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) bão số 5 làm đổ sập nhiều dãy nhà.

Lãnh đạo trường THCS Sơn Lộc cho biết, cơn bão kèm theo gió lớn làm dãy trường học gồm 8 phòng thực hành bộ môn bị đổ sập và 3 phòng của giáo viên bị tốc mái. Đồ đạc, sách vở ở thư viện, máy vi tính và tivi bị hư hỏng nặng sau bão. Khó khăn nhất là kinh phí để xây lại dãy nhà bị bão quật đổ. Nhà trường đang phối hợp với địa phương để tìm phương án xử lý.

Tại Nghệ An, toàn tỉnh có 14 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái ở Thần Lĩnh, Vinh Lộc, Vạn An, Nam Đàn, Bình Minh, Quỳnh Châu, Quang Đồng, Giai Lạc, Vĩnh Tường và Trung Lộc. Ngoài ra, toàn tỉnh có 2.189 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng và 462 nhà bị ngập sâu.

Gió bão cuốn mái tôn Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Về y tế, 3 cơ sở tại Thần Lĩnh, Hưng Yên Nam và Bích Hào bị hư hỏng nghiêm trọng, làm gián đoạn công tác khám chữa bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn người dân. Theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An thiệt hại về kinh tế do bão số 5 gây ra khoảng 846 tỷ đồng.

Tại Thanh Hóa, 2 điểm trường chịu ảnh hưởng trực tiếp là trường Tiểu học Thiệu Dương bị ngập nước; trường Mầm non Nam Xuân bị tốc mái. Hệ thống tường rào tại 3 trường học khác cũng bị sập đổ với tổng chiều dài 33m, gồm: Tiểu học Thiệu Đô, THCS Thiệu Lý và Mầm non Tam Lư.

Những thiệt hại này xảy ra ngay trước thềm năm học mới khiến nhiều địa phương phải khẩn trương khắc phục để đảm bảo tiến độ khai giảng. Chính quyền cùng phụ huynh được huy động hỗ trợ, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” nhằm sớm ổn định cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Ngành giáo dục các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thành lập nhiều đoàn công tác xuống cơ sở để nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả. Tất cả các trường được yêu cầu bố trí lực lượng túc trực, bảo vệ cơ sở vật chất, vận chuyển trang thiết bị dạy học đến nơi an toàn.

Các tỉnh quyết tâm hoàn tất sửa chữa cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn trường lớp, để ngày khai giảng năm học 2025 - 2026 diễn ra đúng kế hoạch.