Bão số 5 càn quét, Nghệ An thiệt hại gần 850 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 26/8, theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, bão số 5 Kajiki đã khiến 2 người bị thương tại xã Hùng Châu và xã Quỳnh Mai. Thiệt hại về kinh tế khoảng 846 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 2.189 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng và 462 nhà bị ngập sâu. 14 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái, ở địa phương như Thần Lĩnh, Vinh Lộc, Vạn An, Nam Đàn, Bình Minh, Quỳnh Châu, Quang Đồng, Giai Lạc, Vĩnh Tường và Trung Lộc.

Đường phố Cửa Lò (Nghệ An) chìm trong biển nước

Về y tế, 3 cơ sở tại Thần Lĩnh, Hưng Yên Nam và Bích Hào bị hư hỏng nghiêm trọng, làm gián đoạn công tác khám chữa bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn người dân.

13.361,5 ha lúa và 2.014 ha hoa màu, rau màu bị thiệt hại hoàn toàn hoặc một phần, 155 con gia súc, 250 con gia cầm bị cuốn trôi và 21 chuồng trại hư hỏng. Hệ thống thủy lợi ghi nhận 1.700m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi. 419,7 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị hư hỏng, gây ảnh hưởng đến thu nhập của hàng trăm hộ nuôi trồng thủy sản.

Hàng vạn cây xanh bị đổ gãy

Cơn bão đã quật đổ 678 cột điện trên toàn tỉnh, khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh mất điện kéo dài, gây khó khăn cho công tác khắc phục, thông tin liên lạc và sinh hoạt của người dân.

Hiện có 868.000 khách hàng bị mất điện. Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng là TP Vinh cũ, Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành và thị xã Hoàng Mai (cũ). Riêng TP Vinh (cũ) bị mất điện diện rộng do cây cối ngã đổ, làm đứt dây dẫn và gãy nhiều cột điện.

Chính quyền tỉnh Nghệ An đang huy động mọi lực lượng để khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đồng thời thống kê chi tiết các hạng mục bị ảnh hưởng để triển khai phương án hỗ trợ kịp thời.