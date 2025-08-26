Đóng

Phó Thủ tướng chỉ đạo dùng Drone bay khảo sát sau bão số 5

(VTC News) -

Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đưa ra những chỉ đạo quan trọng, sử dụng drone để khảo sát các khu vực nguy hiểm.

Hồng Thắm
