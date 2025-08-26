Đóng

Thanh Hóa oằn mình trong bão số 5: Lũ dữ tấn công, nhiều nơi bị cô lập

(VTC News) -

Tối 25/8, do ảnh hưởng của bão số 5, xã Sao Vàng (Thanh Hóa) xảy ra lũ lớn, nước dâng cao và chảy xiết khiến nhiều hộ dân bị cô lập.

Trang Anh
