Chủ tịch Ninh Bình yêu cầu khám chữa miễn phí người dân bị thương do bão số 5

Để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 5 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 146, Công điện số 147, văn bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các công điện, văn bản chỉ đạo liên quan đến phòng, chống, ứng phó với bão số 5.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, cứu chữa miễn phí cho người bị thương theo quy định.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân thiệt mạng.

UBND các xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực triển khai quyết liệt công tác ứng phó mưa lũ sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 5 và thiên tai để nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân.

Chính quyền sở tại phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ, cứu chữa miễn phí người bị thương theo quy định do ảnh hưởng của bão, thiên tai; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời thân nhân và hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người bị thiệt mạng.

Đồng thời, UBND xã, phường hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm thời đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão, thiên tai theo quy định, không để người dân không có chỗ ở; hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

UBND xã, phường huy động các lực lượng (công an, quân sự, đoàn thanh niên...) xử lý, khắc phục các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng, nhất là là các cơ sở giáo dục, y tế xảy ra sự cố do ảnh hưởng của bão, dông lốc, mưa lớn; bảo đảm tất cả học sinh được đến trường đúng dịp khai giảng năm học mới và bảo đảm việc khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Chính quyền địa phương tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa, lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

UBND xã, phường căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 5 tại phường Yên Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về nguy cơ mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất...; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với mưa lũ và thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương kiểm tra hệ thống đê điều để kịp thời phát hiện, xử lý giờ đầu các sự cố xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”; chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, đê điều, đồng thời phải chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất (mưa lũ vượt mức thiết kế), không để bị động bất ngờ.

Đơn vị này được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, thống kê, đánh giá sơ bộ thiệt hại do bão số 5 và thiên tai gây ra; căn cứ tình hình mưa bão, thiên tai và tình hình thiệt hại, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do bão, thiên tai, bảo vệ và khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Theo công điện, chiều tối ngày 25/8, vùng tâm bão số 5 đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 10, giật cấp 15. Sáng nay, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 5) di chuyển sâu sang khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến trong ngày 25/8 từ 100-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to, một số điểm thuộc đô thị, khu dân cư xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ, nhiều cánh đồng lúa trũng thấp xảy ra ngập úng trên diện rộng.

Trận dông lốc xảy ra tối 25/8 tại phường Lý Thường Kiệt, phường Kim Bảng gây thiệt hại về người và tài sản.

Cụ thể, lúc 20h30, cơn bão số 5 đổ bộ vào địa phận phường Kim Bảng gây lốc xoáy và gây ra một số thiệt hại tại tổ dân phố số 7 và tổ dân phố Đanh Xá.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, cơn lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề về tài sản đối với 26 hộ gia đình trên địa bàn (tốc mái tôn, mái ngói, đổ cổng, tường rào, chắn, sập một số công trình phụ....); không có thiệt hại về người.

Tại phường Lý Thường Kiệt, cơn lốc làm 1 người chết, 19 người bị thương (hiện 15 người đã ra viện). Trận dông lốc còn làm sập hoàn toàn 5 nhà; tốc mái đổ tường 377 hộ; hỏng 290 biển hiệu quảng cáo; gãy đổ 36 cột điện và đèn chiếu sáng; gãy đổ 285 cây xanh.

Ngay sau khi cơn lốc xảy ra, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên, chia buồn đối với các gia đình có người mất và bị thương.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 5 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 26/8 tại khu vực miền núi, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó tỉnh Ninh Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm.