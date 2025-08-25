Dông lốc quét qua Ninh Bình, hất đổ loạt ô tô và nhà dân, 1 người tử vong

(VTC News) -

Khuya 25/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, địa bàn vừa xảy ra trận dông lốc mạnh khiến một người thiệt mạng.

Khu phố tan hoang sau trận dông lốc.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, khoảng 20h, do ảnh hưởng của bão số 5, một trận dông lốc xảy ra trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng (thuộc tỉnh Hà Nam cũ) gây thiệt hại lớn.

Cụ thể, phường Lý Thường Kiệt, dông lốc gây ảnh hưởng từ ngã tư đường tránh TP Phủ Lý và Quốc lộ 21 đến trường cấp 2 Thi Sơn (khoảng 2km, dọc theo Quốc lộ 21).

Vụ việc khiến cụ bà 88 tuổi thiệt mạng do nhà sập, bị tường đổ trúng; hơn 200 ngôi nhà, 27 cột điện chiếu sáng hư hỏng; 8 cột chiếu sáng bị gãy, 11 biển trang trí hỏng, 15 biển trang trí vỡ.

Hiện trường ngôi nhà bị sập.

Tại phường Kim Bảng, dông lốc không gây thiệt hại về người; 25 hộ gia đình bị thiệt hại (tốc mái tôn, mái ngói; đổ cổng, tường rào, chắn; sập một số công trình phụ…).

Chính quyền cơ sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và các lực lượng công an, quân sự, điện lực… đã có mặt kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng ban Phòng thủ dân sự tỉnh có mặt tại địa phương để chỉ đạo, quán triệt cụ thể về công tác khắc phục hậu quả.

Một số hình ảnh dông lốc gây thiệt hại tại Ninh Bình:

Ngôi nhà bị dông lốc kéo sập một phần. (Ảnh: FB)

Hình ảnh khu phố sau khi trận dông quét qua.