Cấm toàn bộ xe đi trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua Nghệ An do bão số 5 Kajiki

(VTC News) -

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa ra thông báo cấm đường do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki.

Theo đó, từ 13h30 ngày 25/8, cấm toàn bộ xe đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Cục CSGT đề nghị tài xế và nhà xe chấp hành nghiêm mệnh lệnh và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Cục CSGT thông báo cấm phương tiện đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Lúc 13h ngày 25/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển ven bờ khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 5 đang di chuyển với những diễn biến phức tạp về hướng, cường độ và tốc độ, hướng thẳng vào vùng biển Hà Tĩnh - Thanh Hóa. Dự báo thời gian bão bắt đầu đổ bộ đất liền từ 16-19h ngày 25/8, khu vực đổ bộ Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, trọng tâm là tỉnh Nghệ An. Thời gian gió mạnh kéo dài từ 13-19h cùng ngày.

"Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh, khu vực Nam Thanh Hoá, Nghệ An, Bắc Hà Tĩnh (địa phương giáp ranh với Nghệ An) nguy cơ gió mạnh cấp 11-12, thậm chí trên cấp 12, giật cấp 14-15, rất nguy hiểm", ông Khiêm nói.