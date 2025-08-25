Sóng biển cuộn bờ, gió rít liên hồi trước thềm bão số 5 đổ bộ

Cơ quan khí tượng dự báo, từ trưa đến chiều nay 25/8, bão số 5 Kajiki đổ bộ đất liền miền Trung, bão có thể giảm xuống cuối cấp 13, đầu cấp 14 khi áp sát bờ biển Hà Tĩnh - Nghệ An.
Theo ghi nhận của nhóm PV VTC News, từ 9-10h sáng nay, tại khu vực biển Cửa Lò có sóng cao từ 2-3m, liên tục cuộn vào bờ và tung bọt trắng xóa.
Hiện tại, khu vực Cửa Lò đang có gió rít liên hồi và người dân trên địa bàn phường ven biển này cũng đã ở trong nhà để tránh trú bão.
Tương tự, trong sáng nay, biển Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có sóng cao 2-3m và trắng phủ tầm nhìn.
Trước thềm bão số 5 đổ bộ, các tuyến đường trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã vắng bóng người. Theo chỉ đạo, người dân sẽ không ra đường từ 11h hôm nay cho đến khi bão tan để đảm bảo an toàn.
Mưa đang trút nặng hạt xuống các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn và có gió mạnh.
Tại xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) mưa lớn đã làm đứt gãy, ngập lụt các tuyến cầu trên địa bàn xã. Lực lượng chức năng đang bố trí lực lượng thi hành việc cấm lưu thông qua một số cầu.
Các tuyến phố thuộc TP Vinh (cũ) của tỉnh Nghệ An cũng vắng vẻ khi bão số 5 đang áp sát đất liền.
Biển Cửa Lò gió rít liên hồi, sóng cao từ 2-3m, liên tục cuộn vào bờ