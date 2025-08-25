Sóng biển cuộn bờ, gió rít liên hồi trước thềm bão số 5 đổ bộ

Trước thềm bão số 5 đổ bộ, các tuyến đường trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã vắng bóng người. Theo chỉ đạo, người dân sẽ không ra đường từ 11h hôm nay cho đến khi bão tan để đảm bảo an toàn.