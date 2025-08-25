Bão số 5 có thể giảm về cuối cấp 13, đầu 14 khi áp sát bờ biển Hà Tĩnh - Nghệ An

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 7h ngày 25/8, tâm bão số 5 Kajiki cách Nghệ An khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 155km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo, từ nay đến chiều 25/8, khi bão di chuyển vào vùng biển Hà Tĩnh - Thanh Hóa sẽ duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 15-16. Khi áp sát bờ biển Hà Tĩnh - Nghệ An, cường độ có thể giảm xuống cuối cấp 13 đầu cấp 14.

Bão số 5 Kajiki đang tiến nhanh về đất liền các tỉnh miền Trung. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 19h ngày 25/8, bão trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật 14.

Trên đất liền khu vực Bắc Thanh Hóa gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16 (bán kính gió mạnh trên cấp 12 quanh tâm bão khoảng 50km); Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Sâu trong đất liền của khu vực Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, cách bờ biển khoảng 50-70km, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Sâu hơn trong đất liền, phần giáp Lào, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 7-8.

"Gió mạnh trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Trị bắt đầu xuất hiện từ sáng 25/8. Thời gian gió mạnh nhất từ 12h đến khoảng 18h", cơ quan khí tượng đưa ra dự báo về thời gian gió mạnh.

Từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm. Trong đó, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 200mm trong 3 giờ.

Ứng phó với cơn bão rất mạnh, đến 6h ngày 25/8, các tỉnh từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 9.820 hộ/29.753 người (Ninh Bình 894 người, Thanh Hóa 1.083 hộ/4.003 người, Nghệ An 2.006 hộ/6.954 người, Hà Tĩnh 5.211 hộ/13.311 người, Quảng Trị 1.362 hộ/4.139 người, Huế 158 hộ/452 người). Các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.