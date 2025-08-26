Bão số 5 Kajiki suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáng sớm 26/8, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. tSức gió mạnh nhất cấp 7 (50–61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20km/h. Trước đó, nhiều trạm ven biển Nghệ An – Hà Tĩnh ghi nhận gió mạnh cấp 8–10, giật 12–15; nước dâng tại Hòn Ngư 1,66m, Sầm Sơn 1,01m. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa từ 50–100 mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Hà Nội có mưa to kèm dông.

Dông lốc quét qua Ninh Bình khiến một người chết, cả khu phố tan hoang Khuya 25/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, địa bàn vừa xảy ra trận dông lốc mạnh khiến một người thiệt mạng. Khu phố ở phường Lý Thường Kiệt tan hoang sau trận dông lốc. Trận dông lốc xảy ra vào khoảng 19h30 cùng ngày trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt (phường Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ). Cơn lốc kéo dài khoảng 3-5 phút, chạy dọc khu phố khoảng 700m. Theo báo cáo ban đầu từ chính quyền địa phương, vụ việc khiến một cụ bà 88 tuổi thiệt mạng do bị tường đổ trúng. Ngoài ra, nhiều nhà cửa bị hư hại, cây cối gãy đổ. Hiện trường ngôi nhà bị sập. Tối cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh thiệt hại sau dông lốc ở tỉnh Ninh Bình. Theo người dân, trận dông lốc bất ngờ quét qua khiến cả khu phố tan hoang, biển quảng cáo bị gió giật tung, ngoài đường cây cối đổ ngổn ngang. Thậm chí, nhiều ô tô cũng bị dông lốc thổi lật ngửa la liệt trên đường. Lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp cùng người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại. Ngôi nhà bị dông lốc kéo sập một phần. (Ảnh: FB) Nhiều biển quảng cáo bị cơn lốc xé toạc. (Ảnh: FB) Hình ảnh khu phố sau khi cơn dông quét qua. (Ảnh: FB) Hàng loạt ô tô bị gió lốc quật lật nghiêng. (Ảnh: FB)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, cơn bão số 5 có tính chất đặc biệt phức tạp, di chuyển chậm, thời gian tác động ở đất liền khá lâu. Vì vậy, các địa phương phải duy trì chế độ kiểm soát an toàn cho người dân, ít nhất đến 5-6 giờ sáng mai (26/8). Phó Thủ tướng yêu cầu Nghệ An, Hà Tĩnh phải tập trung cao độ cho công tác ứng phó với bão số 5 - Ảnh: VGP/Minh Khôi Phó Thủ tướng yêu cầu Nghệ An, Hà Tĩnh phải tập trung cao độ cho công tác ứng phó với bão số 5. Trong đó, Nghệ An tập trung ứng phó tại khu vực đô thị, ven biển, đặc biệt là Cửa Lò, nhất là công tác di dời dân, phân công lực lượng để bảo đảm an toàn tài sản, để người dân tin vào lực lượng chức năng. Phó Thủ tướng cũng lưu ý từ nay đến trưa mai, lượng mưa lớn sẽ dồn về khu vực miền núi Nghệ An, Thanh Hóa. Thượng nguồn phía Lào cũng dự báo mưa tương đối lớn, cộng hưởng làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở. Trong khi đó, Nghệ An vừa chịu ảnh hưởng nặng từ đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 3, nên cần phân công lãnh đạo có kinh nghiệm trực tiếp bám địa bàn, lập chốt cùng biên phòng, quân đội, duy trì công tác điều hành; đồng thời, chuẩn bị phương án ứng phó với tình huống lũ chồng lũ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ tối 25/8 đến sáng 27/8 trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70–150mm, có nơi trên 200mm. Từ tối 25/8 đến ngày 26/8, Ninh Bình, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, phổ biến 100–200mm, có nơi 400mm. Vị trí tâm bão số 5 lúc 21h là khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 105.5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến 18h, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng cho Hà Tĩnh, làm 1 người chết, 4 người bị thương, Dự báo vùng mưa do bão Kajiki gây ra tối 25/8.

Gió bão cuốn tốc mái trường học, quật đổ cây xanh ở Nghệ An Chiều 25/8, bão số 5 với sức gió giật cấp 12 đổ bộ vào đất liền Nghệ An. Từng đợt gió rít liên hồi, quật ngã cây cối, làm nhiều mái tôn nhà dân, trường học bị tốc mái, cửa kính bị vỡ. Đến 19h45, toàn bộ các phường, xã ở TP Vinh (cũ) đã bị mất điện hoàn toàn. Trong bóng tối bao trùm, gió vẫn gào thét dữ dội, mưa lớn trút xuống khiến tình hình càng thêm nguy hiểm. Gió bão cuốn tốc mái tôn Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Báo Nghệ An) Nhiều cây xanh ở Phường Trường Vinh bị bật gốc. (Ảnh: Báo Nghệ An) Cây xanh tại đường Lê Mao, phường Thành Vinh không trụ nổi trước sức gió lớn. (Ảnh: Báo Nghệ An) Nhiều xe ô tô bị tôn và cây đè trúng. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Cán bộ xã miền núi Nghệ An băng qua lũ dữ đưa hơn 120 dân bản đến nơi an toàn

Các phường trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh chìm trong bóng tối do cắt điện. Âm thanh rõ nhất là tiếng gió rít từng cơn, chưa có dấu hiệu giảm.

Vị trí tâm bão trên đất liền khu vực Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.

18h00 tại Nghệ An, trời mưa nhỏ nhưng gió vẫn rất mạnh. Nhiều cây xanh tiếp tục bị gió quật đổ, nhiều mái nhà bị gió thổi bay. Nhiều phường xã ở Nghệ An vẫn đang mất điện. Ngay trong chiều nay, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 (phường Vinh Hưng) mới khánh thành đưa vào hoạt động được hơn 1 tháng nhưng đã bị gió thổi bay nhiều tấm nhựa trần nhà. Gió giật tung trần Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Tại biển Cửa Lò, nước biển vẫn dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường ven biển. Nhiều biển báo, cổng chào tiếp tục đổ gãy do gió thổi mạnh. Hình ảnh tại khu vực Cửa Lò, Nghệ An.

Bão số 5 đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với sức gió giật mạnh và mưa lớn khiến hàng loạt cây xanh đổ gãy, nhiều nhà dân và hàng quán bị tốc mái do gió giật mạnh, đặc biệt là tại các xã ven biển. Không ít ngôi nhà không kiên cố bị bão số 5 kéo đổ sập. Không ít cột điện cũng bị gió quật nằm ngả nghiêng.

Đồn Biên phòng Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phối hợp với UBND xã và các lực lượng chức năng đóng quân tại địa phương thực hiện khảo sát lần cuối và vận động các hộ gia đình nằm trong diện nguy cơ sạt lỡ, ngập lụt để có phương án sẵn sàng di dời đến nơi an toàn nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tính mạng Nhân dân. Đồng thời, kiểm tra các đập tràn tại địa phương để có phương án chốt, chặn người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong 1-3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, di chuyển vào khu vực giữa Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh và đi vào đất liền hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sau đó, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sang khu vực Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau thành vùng áp thấp và tan dần. Ông Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ về cường độ bão số 5 Kajiki khi đổ bộ đất liền miền Trung.

Khu vực ven biển Hà Tĩnh và trung tâm tỉnh mưa xối xả, tầm nhìn chỉ dưới 20 m. Cây xanh nghiêng ngả, gặp gió vặn đổ ngã đổ; kính tại tòa nhà cao tầng ở trung tâm tỉnh vỡ rơi trúng ô tô gây hư hỏng.

Ông Cao Thái, một hộ dân ở xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, khu vực ngoài khơi Hòn La xuất hiện sóng cao, gió rít liên hồi. Nhiều bè nuôi cá của gia đình ông bị sóng đánh bật neo, nhiều lồng hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Ông Thái cho biết, trên bè không có người, chỉ quan sát qua camera mới thấy nhiều bè bị sóng đánh trôi dạt. Tại vùng rìa bão, khu vực sông Roòn (xã Hòa Trạch), gió thổi mạnh từng đợt, trời mưa rải rác. Nhiều hộ nuôi hàu treo dây trên sông Loan, lo lắng trước sóng to, gió lớn và nước sông dâng cao dễ bị ảnh hưởng. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, địa phương đã yêu cầu ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ, di chuyển người dân khỏi vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng trực 24/24. Chính quyền các xã ven biển cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, theo dõi sát dự báo thời tiết để kịp thời phòng tránh khi bão số 5 vào bờ.

Sóng biển cao 3-4m đánh vào bờ biển Hà Tĩnh Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều địa phương ven biển Hà Tĩnh có gió giật mạnh, sóng biển dâng cao, cây cối gãy đổ, nhà tốc mái. Khu vực bờ biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) mưa trắng trời, sóng biển 3-4 m liên tục đánh mạnh vào bờ, gió rít liên hồi. Một số ngôi nhà dân ven biển đã bị tốc mái, hư hỏng nặng. Khối nhà 2 tầng 8 phòng học của trường Tiểu học Đỉnh Bàn (Hà Tĩnh) bị tốc mái rơi xuống sân. Nhiều nhà dân ven bờ biển Thiên Cầm bị gió bão quật tốc mái.

Vị trí tâm bão ở khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 106.1 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 14-15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Ngày 25/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục có công điện gửi các bộ, ban, ngành và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình về việc tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5. Công điện nêu, bão số 5 với cường độ rất mạnh vẫn di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối 25/8, vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16, gây nước dâng, sóng lớn, nguy cơ mất an toàn đối với đê biển, đường ven biển, ngập sâu, sạt lở tại ven biển Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An (các tỉnh từ Hưng Yên, Ninh Bình cũng cần đề phòng sóng lớn gây tràn, sạt lở, vỡ đê biển, đê cửa sông). Bão gây mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại đô thị, vùng trũng thấp và ven sông, suối. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cùng Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình và các địa phương có nguy cơ mưa lớn kéo dài sau bão tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bão số 5 và mưa lũ. Mục tiêu là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, với tinh thần chủ động ở mức cao nhất. Thủ tướng giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo công tác dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến của bão, mưa lũ; chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp... Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hồ đập thủy điện, hệ thống điện và các hoạt động khác của ngành. Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và bảo đảm an toàn đối với hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không,… Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện (bao gồm cả trực thăng) tại khu vực trọng điểm để hỗ trợ di dời, sơ tán dân cư và sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ 13h30 hôm nay 25/8, lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ xe cộ đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An để đảm bảo an toàn. Lái xe và nhà xe đi qua các tuyến đường khác cần chấp hành nghiêm hiệu lệnh và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Căn cứ vào diễn biến tiếp theo của bão, Cục Cảnh sát giao thông sẽ chỉ đạo tổ chức cấm đường, tài xế cần chủ động tìm lộ trình đi phù hợp, tìm kiếm khu vực dừng đỗ an toàn và chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

13h45, tại biển Cửa Lò (Nghệ An), gió thổi rất mạnh, sóng biển cao 2-4m. Theo anh Nguyễn Văn Hùng, chủ cơ sở nhà hàng trên địa bàn cho biết đây là một trong những cơn bão rất mạnh từ trước tới nay, mặc dù còn 2-3 tiếng đồng hồ bão số 5 mới đi vào đất liền nhưng trên địa bàn đã mưa rất to gió thổi mạnh. Hàng loạt cây xanh, mái tôn đã bị gió thổi đổi gãy. Ông Ngô Kiên, Bí thư phường Cửa Lò cho biết đây là một cơn bão mạnh. Phường đã huy động toàn bộ lực lượng để phòng chống bão, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. 11h ngày 25/8, chính quyền địa phương đã cấm tất cả các phương tiện ra đường. Ngoài ra toàn phường Cửa Lò có 8/12 khối xóm đã cắt điện để đảm bảo an toàn.

Từ ngày 24/8, tại nhiều khu vực của tỉnh Thanh Hoá xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki. Tại xã ven biển Tiên Trang, lực lượng chức năng đã phải di dời 141 hộ dân với 560 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Ông Lê Tú Thiện (bí thư chi bộ thôn Tân, xã Tiên Trang, Thanh Hoá) cho biết 15 năm qua đây là trận bão lớn nhất nên phải di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện nay, ở nhiều thôn tại xã Tiên Trang có nhiều cây đổ do gió lớn, tại thôn Tân, xa Tiên Trang đang có mưa lớn, các lực lượng chức năng đang túc trực để ứng phó với diễn biến của bão. Đặc biệt hiện nay nước biển dâng cao uy hiếp hàng chục hộ dân sinh sống dọc bờ biển tại thôn Tân. Anh Vũ Quốc Huy sinh sống tại bờ biển thôn Tân cho biết: “Nước biển dâng nhanh quá, cả nhà tôi có 7 người đã phải di dời từ chiều 24/8. Tôi lo ngại nước biển dâng nhanh sẽ làm ngập các ngôi nhà tại đây”.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tâm bão dự kiến sẽ vào địa bàn tỉnh Nghệ An. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông khi bão vào, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các phương tiện hạn chế đi trên tuyến quốc lộ 1A, tuyến cao tốc Bắc - Nam thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An trong chiều nay. Mưa to, gió lớn tại nhiều khu vực của tỉnh Hà Tĩnh.

Bão số 5 áp sát khiến Hà Tĩnh mưa trắng trời, cây cối gãy đổ. Tại một số xã biển như: Yên Hòa, Thiên Cầm, Đan Hải, nước biển dâng cao. Nhiều cây và biển bảng đã không chống chọi được với gió lớn trước khi bão đổ bộ. Gió lớn cũng khiến nhiều diện tích hoa màu của bà con bị đổ rạp, ngâm trong nước.

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h sáng 25/8, cường độ bão đang mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, cách Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng 100km. Theo ông Khiêm, với tốc độ, hướng di chuyển tây tây bắc thì khoảng từ 15h chiều nay, bão số 5 sẽ đi vào đất liền Hà Tĩnh - Thanh Hóa, trọng tâm khu vực bắc Hà Tĩnh và Nghệ An khả năng có gió mạnh trên cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Vị trí tâm bão vào khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 106.5 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 85km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 65km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 135km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Tại Quảng Trị, từ sáng nay, nhiều nhà dân trên địa bàn xã Hòa Trạch bị ngập do mưa lớn, đường vào xã Cảnh Dương (cũ) cũng đã bị chia cắt. Tại ngầm Khe Đá (thôn Hạ Lý, xã Hòa Trạch), mực nước dâng cao, chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân cùng du khách. UBND xã Hòa Trạch đã đặt rào chắn, phát tin cảnh báo, đề nghị bà con thôn Hạ Lý và các khu vực lân cận nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không qua lại khu vực này.

Đồn Biên phòng Cà Roòng cho biết hiện nước ở ngầm đường vào bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị) ngập khoảng 30cm, mực nước đang tiếp tục dâng cao, đơn vị đã tiến hành đặt biển cảnh báo. Trong sáng nay, Đồn Biên phòng Cà Roòng phối hợp chính quyền địa phương vận động, di dời 2 hộ/9 khẩu tại bản A Ky về tránh trú bão tại nhà văn hoá cộng đồng của bản, hỗ trợ nước uống, mì tôm ban đầu. Đồn Biên phòng Cà Xèng thông tin nước khe suối đang lên, cầu tràn thôn Phú Nhiêu (xã Kim Phú) đã ngập sâu khoảng 1m, chiều dài khoảng 30m. Đơn vị đã phối hợp với ban cán sự thôn Phú Nhiêu đặt biển báo nguy hiểm cấm người dân qua lại.

Ngay sau cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Quân khu 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác hộ đê Hội Thống ở xã Đan Hải. Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương gia cố đê trong thời gian nhanh nhất trước khi bão đổ bộ. Trong quá trình đó, cần đảm bảo an toàn về người. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình mưa bão để có kế hoạch giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Vị trí tâm bão ở khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 106.8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Căn cứ báo cáo của Trung tâm khí tượng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, Cục HKVN đã quyết định tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân từ 4h đến 16h, tại Cảng hàng không Đồng Hới từ 10h đến 21h ngày 25/8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, người và tài sản, trang thiết bị tại các cảng hàng không nêu trên. Trước đó, Cục HKVN đã phát văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan chủ động phòng chống, ứng phó cơn bão số 5. Các Cảng hàng không được dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 gồm 4 cảng hàng không: Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Cảng HKQT Phú Bài. Để chủ động ứng phó với bão số 5, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng; kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay. Đồng thời bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Tại xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) mưa lớn đã làm đứt gãy, ngập lụt các tuyến cầu trên địa bàn xã. Cảnh báo khu vực nguy hiểm

Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4, kết nối trực tuyến với điểm cầu ban chỉ huy quân sự các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Trung tâm quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn, Cục Khí tượng - Thuỷ văn, và một số địa bàn trọng điểm... Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki). (Ảnh: VGP/Minh Khôi) Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo ngay về cường độ bão, khả năng tác động đến hệ thống đê điều, đồng thời đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân. “An toàn tính mạng của nhân dân phải đặt lên hàng đầu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. “Theo dự báo, khoảng 11h trưa nay bão số 5 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đất liền, vì vậy, chúng ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Ngay sau cuộc họp, các lực lượng, đơn vị và địa phương phải phân công thành các nhóm, tập trung giải quyết dứt điểm từng nhiệm vụ trọng tâm", Phó Thủ tướng nói. Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng phối hợp cùng các Tập đoàn viễn thông Viettel, VNPT bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ chỉ đạo, điều hành. Với bão số 5, nhiệm vụ quan trọng nhất là duy trì thông tin liên lạc và huy động lực lượng kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán hàng chục ngàn người dân để phòng tránh bão số 5 Tính đến sáng nay (25/8) lực lượng chức năng Nghệ An- Hà Tĩnh đã sơ tán hàng chục ngàn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trước đó, tối 24/8, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tới kiểm tra địa điểm sơ tán người dân tránh trú bão số 5 tại khu vực Trường Mầm non Đan Hải. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên người dân được sơ tán để phòng tránh bão Tại Trường Mầm non Đan Hải có 60 người dân đang tránh trú, chủ yếu là người già và trẻ em. Trong thời gian tránh trú bão số 5, người dân được cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết như thức ăn, nước uống... Chính quyền xã Đan Hải đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, vận động từng hộ dân tới nơi an toàn. Tới 21h ngày 24/8, xã Đan Hải đã sơ tán 3.000 người ở vùng xung yếu, vùng nguy hiểm trước khi bão số 5 đổ bộ. Lãnh đạo phường Thành Vinh (Nghệ An) thăm hỏi người dân sau khi được sơ tán khỏi những khu tập thể xuống cấp, mất an toàn trước bão Tại Nghệ An, từ chiều và đêm 24/8, các phường xã ven biển tỉnh Nghệ An đã sơ tán hàng ngàn người dân để đảm bảo an toàn. Chỉ riêng phường Thành Vinh đã sơ tán hơn 2.000 dân ra khỏi các khu tập thể cũ nát, khu nhà lụp xụp. Tại các xã ven biển như Diễn Châu, xã Thuận Long...cũng đã sơ tán dân trong đêm. Lực lượng chức năng được huy động tối đa "đến từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền và sơ tán hàng ngàn người dân đến nơi trú ẩn an toàn như trụ sở UBND, nhà trẻ, trường học.... Lực lượng chức năng sơ tán người dân xã Thuận Long (Nghệ An) đến nơi an toàn