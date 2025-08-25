Giải cứu nhiều người mắc kẹt trong nhà tốc mái, sập đổ giữa bão số 5

(VTC News) -

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, tối 25/8, lực lượng thuộc Công an xã Đông Kinh vượt bão, kịp thời cứu một gia đình (gồm 1 cụ già, 1 phụ nữ và 3 trẻ em) trong ngôi nhà bị tốc mái ở thôn Trí Nang. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, họ đang trú ẩn trong nhà tắm.

Gia đình này được đưa đến nhà người thân ở cùng thôn để đảm bảo an toàn.

Công an xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) tiếp cận ngôi nhà bị tốc mái ở thôn Trí Nang để đưa 5 người đến nơi trú tránh an toàn. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Lúc 15h cùng ngày, tại xã Cẩm Duệ, trong khi cơn bão số 5 đang đổ bộ vào đất liền, gió giật dữ dội, mưa xối xả, ông Bùi Đức Vịnh (SN 1964, trú thôn Mỹ Đông) bị ngã gãy xương, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Lực lượng Công an xã Cẩm Duệ đội mưa gió để đưa ông Vịnh đến bệnh viện. Con đường ngập sâu, nhiều đoạn sạt lở, cây cối gãy đổ chắn lối đi nhưng chuyến xe cứu người đã vượt qua trở ngại, đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh kịp thời để kiểm tra, điều trị.

Công an xã Cẩm Duệ vượt mưa bão đưa người đàn ông bị gãy xương đến bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Tại Nghệ An, lãnh đạo phường Trường Vinh cho biết, tại khu vực phường Bến Thủy cũ, gió bão mạnh khiến một căn nhà cấp 4 đổ sập, một căn nhà bị tốc mái.

Thời điểm đó, trong căn nhà bị sập đang có một người đàn ông 50 tuổi mắc kẹt. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đến hiện trường tìm cách giải cứu. Sau 45 phút nỗ lực, ông đã được đưa ra ngoài.

Còn trong căn nhà bị lốc cuốn bay mái có 2 mẹ con mắc kẹt. Họ được lực lượng chức năng phường Trường Vinh hỗ trợ, đưa đến nơi an toàn.

Cũng trong chiều 25/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Lam Thành cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp đã lập tức đến hiện trường để ứng cứu 2 hộ dân bị kẹt ở sông Lam. Đó là một hộ 2 nhân khẩu ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và một hộ 3 nhân khẩu ở xóm Phú Hưng, xã Lam Thành. Cả 5 người được đưa vào bờ an toàn.

Thời điểm xảy ra sự cố, hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, gió giật mạnh khiến mực nước sông Lam dâng nhanh bất thường. Tuy hệ thống loa truyền thanh và các kênh thông tin của xã trước đó liên tục cảnh báo, yêu cầu người dân không ra sông, hồ khai thác thủy sản nhưng do chủ quan, một số ngư dân vẫn ra sông đánh cá, dẫn đến mắc kẹt.