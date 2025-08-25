Bão số 5 quật đổ nhiều cột điện, gần 400.000 khách hàng ở Hà Tĩnh mất điện

(VTC News) -

Do ảnh hưởng của bão số 5, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thiệt hại nghiêm trọng. Hàng loạt cột điện bị gãy, đổ, dây trung áp và hạ áp đứt, rơi, khiến nhiều khu vực bị mất điện trên diện rộng.

Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, đến 17h30 ngày 25/8, toàn tỉnh ghi nhận 72 lộ đường dây và 2.619/4.110 trạm biến áp bị mất điện, ảnh hưởng đến 396.879 trong tổng số 491.497 khách hàng. Sự cố lan rộng tại 52/69 xã, phường trên toàn tỉnh.

Hiện, mưa lớn và gió mạnh vẫn tiếp diễn, gây trở ngại lớn cho công tác kiểm tra, xử lý sự cố. Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh huy động 100% lực lượng ứng trực, tổ chức kiểm tra mức độ thiệt hại lưới điện, bố trí nhân lực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng khắc phục sự cố khi điều kiện cho phép.

Bão số 5 quật gãy nhiều cột điện ở Hà Tĩnh, gây sự cố mất điện trên diện rộng. (Ảnh: MXH)

Lãnh đạo Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay, đơn vị đang theo dõi sát tình hình thời tiết, ưu tiên khôi phục cấp điện trở lại nhanh nhất cho người dân, doanh nghiệp và các cơ sở thiết yếu.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn sử dụng điện trong mùa mưa bão. Khi có dấu hiệu ngập úng, cần chủ động ngắt nguồn điện trong gia đình, tránh tiếp xúc với thiết bị điện khi tay ướt hoặc đứng nơi ẩm ướt.

Về thiệt hại do bão số 5 gây ra trên địa bàn, theo báo cáo mới đây của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, tại xã Kim Hoa có 1 người tử vong do bị ngã trong lúc sửa mái che. Bốn người bị thương, trong đó 2 người ở xã Mai Phụ, 1 người ở xã Hoành Sơn và 1 người ở xã Kim Hoa.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 144 nhà dân bị ngập nước, 621 nhà tốc mái. Một số điểm trường và cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ngập cục bộ.

Về sản xuất nông nghiệp, có 13.327 ha lúa hè thu và 611,2 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng; 1.064 ha đất trồng cây hàng năm và lâu năm, 2.058 ha cây ăn quả, 4.443 cây xanh bị đổ ngã. Diện tích nuôi trồng thủy sản cũng chịu ảnh hưởng với 6 ha nuôi tôm bị thiệt hại; 8,2 ha muối ở phường Hải Ninh bị bồi lấp.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) thông báo điều tiết nước qua tràn từ 20h ngày 25/8. Lượng nước xả dự kiến từ 20m³/s đến 500m³/s, tùy thuộc vào lưu lượng nước đổ về hồ.

Theo số liệu cập nhật đến chiều 25/8, mực nước hồ đã ở mức 62,12m trên tổng cao trình 70m, với lưu lượng nước về hồ là 80m³/s. Lượng mưa đo được từ đầu ngày đến 16h cùng ngày là 74,4mm.